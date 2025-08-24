Encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025: cuándo son, recorrido, cómo ir, dónde ver y cuántos hay

Del 24 al 31 de agosto, San Sebastián de los Reyes va a vivir sus fiestas patronales en honor al Cristo de los Remedios. Unas fiestas que son de las más populares para los madrileños teniendo en cuenta que supone una oportunidad no sólo de rendir homenaje al patrón de la localidad, sino también de poder disfrutar de actividades, conciertos y también como no, una semana de encierros que además este año cumplen 5 siglos de tradición ni más ni menos. Por ello queremos ofrecerte ahora toda la información sobre los encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025.

Toma nota porque te vamos a ofrecer la información de cuándo son los encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025 pero no sólo eso, también cuántos se van a celebrar, cómo los puedes ver en el caso de que no tengas oportunidad de ir directamente a San Sebastián de los Reyes y también como no, cuál va a ser el recorrido. 500 años no se cumplen todos los días, de modo que siendo lo más destacado del programa de estas fiestas, no te los puedes perder. ¿Estás listo?.

Fechas de los encierros de las fiestas de San Sebastián

Uno de los actos más esperados de estas fiestas de San Sebastián de los Reyes o fiestas de Sanse como se las conoce popularmente, por los que viven en este municipio, son los encierros. Cada año se celebran a lo largo de todos los días de fiesta y este año no podía ser menos, teniendo en cuenta que se cumplen 500 años. El primero de los encierros se celebrará a partir de las 11:00 horas el lunes 25 de agosto. Pero luego, a las 22:00 horas se celebrará el esperado encierro nocturno.

Y una vez arranque este primer día de encierros, luego desde el martes 26 hasta el domingo 31 de agosto habrá un encierro diario, siempre a las 11:00 horas, manteniendo la tradición que convierte las mañanas de San Sebastián de los Reyes a partir de mañana, en cita obligada para todos los corredores y aficionados

Cuántos encierros hay en San Sebastián de los Reyes en 2025

En total se van a celebrar ocho encierros: siete en horario matinal y el nocturno que ya hemos dicho que se celebrará mañana a partir de las 22:00 horas. Recordemos además, que este último, incorporado en 2022, ha calado entre corredores y público como una experiencia distinta, ya que se vive con mucha más emoción debido a que como se celebra en plena noche, se llena de muchos más espectadores que no se lo quieren perder.

Dónde ver los encierros de San Sebastián de los Reyes 2025

Durante todo el recorrido habrán varios tramos habilitados para que la gente de San Sebastián de los Reyes no se pierda nada de los encierros, especialmente en la calle Real y la calle Postas, donde se suelen concentrar muchos espectadores. En las zonas en las que se instale el doble vallado es obligatorio que el público permanezca en el exterior, dejando el interior libre para los corredores, de acuerdo con el bando municipal.

Pero en el caso de que no puedas asistir a los encierros, pero no te los quieras perder, debes saber que de nuevo se van a poder ver por televisión. Antena 3 volverá a ser la cadena oficial que emita los encierros, algo que viene haciendo todos los años desde 2004, con la única ausencia de los años 2020 y 2021 pero debido a la pandemia. Como de costumbre, la cobertura incluirá conexiones en directo, repeticiones y análisis que nos van a permitir disfrutar del encierro aunque no se esté en Sanse.

Quién puede ir

El bando oficial establece que en los encierros pueden participar los mayores de 16 años que cuenten con la condición física necesaria. Por otro lado, está claro que queda prohibido correr bajo los efectos del alcohol o drogas, así como llevar mochilas, móviles, cámaras u objetos que puedan entorpecer la carrera.

Los corredores deben ir con indumentaria y calzado adecuados, quedando expresamente prohibidas todo lo que son sandalias, chanclas o calzado inadecuado. Los encierros se realizan siempre bajo la responsabilidad individual de los participantes, y el incumplimiento de las normas puede conllevar sanciones.

Para los más pequeños, el programa incluye alternativas como encierros infantiles y actividades adaptadas, que permiten vivir la tradición de forma segura

Recorrido de los encierros

En cuanto al recorrido, se ha confirmado que se celebrará por las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real y Estafeta, hasta llegar a la Avenida Plaza de Toros, donde finaliza en el coso taurino.

Existe una zona considerada libre de corredores (entre la calle Real número 92 y el acceso a la Plaza de Toros) que queda reservada a la Policía Local para facilitar la evacuación en caso de emergencia. En cada encierro se despliega un dispositivo de 50 agentes y 8 vehículos, además de los voluntarios de Protección Civil, para velar por la seguridad de participantes y público.