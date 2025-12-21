La participación en las elecciones de Extremadura a las 14:00 cae casi 6 puntos y se sitúa en el 36%

La participación en las elecciones de Extremadura de este domingo se ha situado a las 14:00 horas en el 35,76% del censo, lo que supone una caída de 5,89 puntos respecto a los comicios autonómicos de 2023, cuando habían ejercido su derecho a voto el 41,65% de los ciudadanos.

Según los datos oficiales ofrecidos por la Junta de Extremadura, hasta las 14:00 horas han votado 307.672 electores, frente a las 358.669 personas que lo hicieron en los comicios anteriores. En el dato anterior, el de las 11:00 horas, la participación en estas elecciones en Extremadura ha alcanzado 8,83%. Como es la primera vez que se tiene datos de esta franja horaria, no se tienen valores para compararlo. Pero en tres horas, la afluencia a votar ha subido un 26,93%.

Cabe recordar que el tercer dato de participación se dará a las 18:00, dos horas antes de que cierren los colegios electorales.

Esta jornada electoral está marcada por las vacaciones de Navidad y, sobre todo, por el respaldo juvenil a acudir a las urnas al haber regresado de fuera de la comunidad donde muchos de ellos estudian para pasarlas en familia.

890.985 extremeños, llamados a votar

Un total de 890.985 personas pueden votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres. En las pasadas elecciones, estaban llamadas a las urnas 1.122 personas más. La participación total en 2023 alcanzó el 70,35%.

Respecto a los votantes extremeños en el extranjero son 30.610 personas registradas en el censo de electores residentes ausentes (CERA) repartidos en 120 países. El escrutinio del voto CERA tiene lugar junto con el escrutinio del voto general y se produce el quinto día siguiente al de la votación, por parte de las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz, por tanto, tendrá lugar el día 26 de diciembre.

Los extremeños pueden elegir en estos comicios entre 21 candidaturas, 11 en Cáceres y 10 en Badajoz. Repartidas por toda la comunidad hay un total de 1.400 mesas electorales (904 en la provincia de Badajoz y 496 en la provincia de Cáceres).

Las personas con una discapacidad visual que les impida el ejercicio de su derecho al voto, pueden solicitar el conocido voto accesible y se les entregará un kit que contiene papeletas y sobres electorales estándar acompañados de documentación complementaria en braille y que se entregará a cada solicitante en la mesa electoral en la que le corresponda votar. Este voto accesible ha sido solicitado por 97 personas, 26 en la provincia de Cáceres y 71 en la de Badajoz.

Los colegios electorales cerrarán sus puertas en torno a las 20:00 horas y, a partir de ahí, comenzará el recuento oficial. Al tratarse de unas elecciones autonómicas, se espera que sobre las 12 de la noche se conozca el resultado de las elecciones de Extremadura, las primeras que se han adelantado en su historia.

Extremadura reparte 65 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 33. Si ningún partido alcanza esa cifra, se verá obligado a pactar con otras fuerzas que le permitan alcanzar la Presidencia.

Extremadura es fundamentalmente rural, y es ahí donde se está debatiendo el resultado electoral de este domingo. El 49,86% de los extremeños vive en poblaciones con menos de 10.000 habitantes. Las tres capitales, Cáceres, Mérida y Badajoz, reúnen sólo el 29% de la población. En el caso de los municipios de más de 10.000 habitantes concentran el 21,07%.