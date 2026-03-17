La presidenta de México dice que el «gesto» del Rey «no es todo lo que hubiéramos querido»

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha reconocido este miércoles el «gesto de acercamiento» de Felipe VI en relación a la Conquista, pero desliza que queda aún lejos de sus pretensiones. «No es todo lo que hubiéramos querido», ha dicho la dirigente mexicana, después de que el Rey de España admitiera ante el embajador de México en España que hubo «mucho abuso» en esa época, si bien también pidió un «análisis objetivo y riguroso» al respecto.

Sheinbaum, durante su rueda de prensa diaria, ha valorado un gesto que se ha producido en la actualidad «a diferencia de hace varios años» y ha recordado que entonces «ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador», su antecesor en el cargo. López Obrador exigió a la Corona el perdón de España por lo sucedido en el siglo XV, si bien sus demandas no tuvieron respuesta desde la jefatura de Estado, provocando, como ha reconocido la actual presidenta de México, «un enfriamiento de las relaciones» entre ambos países.

«Uno puede decir, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero es un gesto de acercamiento, un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo», ha añadido Claudia Sheinbaum, sin querer dar por cerrada por completo la disputa ni confirmar si con este gesto estaría dispuesta a invitar al monarca a visitar México. «Pues vamos a ver, pero sí que hay que reconocer el gesto», ha insistido.

Tras reconocer nuevamente el gesto de Felipe VI de ir a la exposición y su declaración, Sheinbaum ha afirmado que «hay que seguir trabajando con este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en Mesoamérica y en otros lugares de América Latina».