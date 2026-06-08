Leonor y Sofía, pilladas en el concierto de Bad Bunny horas después de la misa del Papa León en Cibeles: «Lo dieron todo»

Después de una mañana marcada por la solemnidad y el protocolo, la princesa Leonor y la infanta Sofía protagonizaron una de las imágenes más inesperadas del fin de semana. Las hijas de los Reyes fueron vistas disfrutando del concierto de Bad Bunny en Madrid apenas unas horas después de asistir a la multitudinaria misa celebrada en Cibeles con motivo de la visita del Papa.

Las imágenes fueron difundidas por el creador de contenido Javi Hoyos, que mostró varios vídeos de las jóvenes disfrutando del espectáculo desde uno de los palcos del recinto junto a un grupo de amigas. Lejos de la exclusiva «casita» reservada para algunos invitados VIP, Leonor y Sofía siguieron el concierto desde una zona elevada donde acabaron llamando la atención de numerosos asistentes. «No estaban en la casita, pero estaban en un palco dándolo todo», comentó Hoyos en su publicación, visiblemente sorprendido por la naturalidad con la que ambas vivieron el concierto.

El significativo gesto para pasar desapercibidas

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el intento de una de las amigas de Leonor por proteger su intimidad cuando varios asistentes comenzaron a fijarse en la presencia de la heredera. Según relató Javi Hoyos, una de las jóvenes utilizó un abanico para tratar de ocultar parcialmente el rostro de la princesa. «Aquí está la princesa Leonor junto a sus amigas. Y de pronto hay una amiga que se está abanicando, pero se da cuenta de que todo el mundo las está mirando y decide dejar de abanicarse para tapar la cara de su amiga durante unos minutos», explicó.

Sin embargo, la estrategia duró poco. «Es buena idea, pero no puede pasarse todo el concierto así la princesa Leonor porque entonces no iba a ver nada y su amiga se iba a morir de calor», bromeó el influencer. Finalmente, el grupo optó por olvidarse de las miradas y seguir disfrutando del concierto como cualquier otro espectador.

Móvil en mano y disfrutando con sus amigas

Las imágenes muestran a Leonor integrada completamente en el ambiente del concierto. En algunos momentos aparece utilizando el móvil para grabar parte del espectáculo, mientras conversa y canta junto a sus acompañantes. Una escena que ha generado miles de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado precisamente la normalidad de la situación. «Qué gracia me hace verlas como personas normales, como el resto de los mortales», afirmó Javi Hoyos durante su relato.

Lejos de la imagen institucional que suele acompañar a la Familia Real, las fotografías y vídeos muestran a dos jóvenes disfrutando de una noche de música en directo, uno de los planes favoritos de su generación.

Del protocolo al reguetón

Lo que más ha sorprendido a muchos es el contraste entre los dos actos que marcaron la jornada de Leonor y Sofía. Por la mañana participaron en uno de los eventos religiosos más importantes celebrados este año en Madrid. Horas después, cambiaban el protocolo por las canciones de Bad Bunny en uno de los conciertos más esperados del verano.

Una combinación que ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han celebrado que ambas mantengan actividades propias de su edad a pesar de sus responsabilidades institucionales.

Su pasión por la música

No es la primera vez que Leonor y Sofía son vistas en eventos musicales. En los últimos años han trascendido imágenes de ambas asistiendo a conciertos y espectáculos culturales, algo que ha contribuido a proyectar una imagen más cercana de las dos hermanas. De hecho, Javi Hoyos recordó que ya habían sido vistas anteriormente en actuaciones de otros artistas. «Las hemos visto en conciertos de Rosalía, ahora en el concierto de Bad Bunny. ¿Por qué aún no las hemos visto en un concierto de Aitana? Es el siguiente paso», comentó entre risas.

Para el creador de contenido, estas escenas sirven para recordar que, más allá de su condición de princesa e infanta, ambas comparten gustos y aficiones con miles de jóvenes españoles. «Estas imágenes demuestran que son humanas, que son jóvenes y que, al igual que nosotros, tienen grupos que les gustan, les gusta el teatro y les gusta ir a conciertos», concluyó. Y precisamente por eso, por mostrar una versión mucho más espontánea y cotidiana de Leonor y Sofía, las imágenes de su noche con Bad Bunny se han convertido en uno de los temas más comentados de las últimas horas.