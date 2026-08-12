El champú no hace que el pelo se caiga, este catedrático de Dermatología nos da el secreto para lucir pelazo. Ante cualquier problema de este tipo, es importante consultar un tipo de detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente podemos empezar a tener en consideración cada detalle. El estrés, la genética, la alimentación juegan un papel clave en un pelo que hoy en día parece que cae a mayor velocidad.

No debemos engañarnos, perder pelo es algo que pasa ahora y ha pasado siempre, aunque puede tener remedio. Más allá de las épocas del año, deberemos estar preparados para poder afrontar determinadas situaciones que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta el momento, nadie hubiera visto llegar. Es momento de estar pendientes de un pelo y de unos expertos que pueden convertirse en los mejores aliados que tenemos en mente. Este experto no duda en hacer que el pelo no se caiga con una de las leyendas urbanas más extendidas.

No hace que el pelo se caiga el champú

Las causas de que el pelo se caiga no tienen que ver en el champú. Aunque puede ayudarnos este tipo de detalles que ayudan a cuidarnos de la mejor manera posible. Es hora de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial.

Este champú que usas a diario, podemos empezar a tener en estos días un elemento que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. La manera es la parte más visible de nuestro día a día en el que cada elemento puede ser esencial.

Es tan importa saber qué es lo que podemos en consideración algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber que podría acabar generando aquel champú que podría acabar siendo el que mejor se adapte a nuestro sistema. Es cuestión de ponernos manos a la obra con un detalle que nos descubre este experto. El champú no es la causa, pero puede minimizar los efectos de esta dolencia.

José Carlos Moreno, catedrático de Dermatología

Este catedrático en Dermatología puede descubrimos la esencia de un champú adecuado para nuestro día a día. Este experto nos dice que: «El cabello no se cae por culpa del champú sino que el pelo que se desprende durante el lavado ya se encontraba en la fase final de su ciclo de vida».

Los expertos de L’Oreal Paris nos dan alguna de las causas más frecuentes de la caída de pelo en mujeres. Algo que cada vez es más frecuente y que se suma a unos hombres para los que este tipo de dolencia acaba siendo más habitual y quizás menos traumática.

Factores hormonales Los cambios hormonales durante el embarazo, el posparto, la menopausia o por desequilibrios de la tiroides pueden afectar el ciclo de crecimiento del cabello, provocando una caída excesiva.

Factores ambientales La contaminación, la exposición solar, el uso de productos capilares agresivos o el agua con alto contenido de cloro pueden dañar el cabello y hacerlo más propenso a la caída.

Estrés y ansiedad El estrés crónico puede afectar negativamente el sistema inmune y provocar la caída del cabello.

Dieta deficiente Una alimentación pobre en nutrientes esenciales como hierro, zinc, biotina y vitaminas del grupo B puede debilitar el cabello y aumentar su caída.

Genética La alopecia androgénica, también conocida como calvicie de patrón femenino, es la causa más común de caída del cabello en mujeres y está relacionada con factores hereditarios.

También nos explican algunos tratamientos que podemos aplicar en estos días para acabar o minimizar con este problema: