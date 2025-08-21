Soy estilista y estos son los champús que jamás utilizaría: te revientan el pelo

El champú es ese producto que usamos casi sin pensar, pero que tiene más impacto en la salud del cabello de lo que creemos. No todos son iguales y, aunque cuando los vemos anunciados por televisión o por las redes sociales, todos prometen milagros, lo cierto es que algunos pueden resecar, quebrar o incluso dejar residuos dañinos a largo plazo. Por este motivo, cada vez más especialistas advierten que conviene leer bien las etiquetas y conocer qué fórmulas nos estamos aplicando en la cabeza. En concreto, una estilista ha desvelado cuáles son los champús que jamás utilizaría ya que son capaces de «reventarte el pelo».

Ha sido la estilista y tiktoker @leticia.hairtips, la que se ha hecho viral con un vídeo que supera el millón de visualizaciones. En él, analiza varios champús muy conocidos y se moja poniendo notas, de modo que podemos descubrir qué opina de cada uno de ellos y que nos puede pasar en el pelo si los usamos. Su forma directa al calificar a cada uno de estos champús, algunos de ellos de sobras conocidos por los consumidores en general, ha encendido un debate entre quienes defienden a sus marcas favoritas y quienes agradecen que alguien explique por qué ciertos productos no son tan buenos como parecen. Toma nota porque estos son 9 champús que mejor conocer bien, la mayoría no son recomendables, pero un par de ellos sí que se salvan así que será mejor que anotes cuáles son.

Soy estilista y estos son los champús que jamás utilizaría

A continuación repasamos, uno por uno, los champús que esta estilista pone bajo la lupa. Algunos salen muy mal parados, pero otros en cambio sí que los recomienda:

Aussie Miracle Moist – -100/10: de este champú afirma sin rodeos que no entiende cómo sigue en los estantes. Recuerda que incluso ha estado relacionado con demandas y que jamás lo recomendaría. Para ella, es uno de los peores productos que alguien podría usar en el pelo y de ahí que le de un -100 de nota.

Tresemmé Rich Moisture – -2/10: otro champú del que da una nota negativa. Según explica, este champú también ha estado envuelto en polémicas legales por contener ciertos conservantes como el formaldehído. En su opinión, a la larga puede dañar más de lo que cuida, y por eso lo descarta por completo.

Herbal Essences Rose Hips – -3/10: Aquí la estilista es tajante: dice que le enredó el cabello y que incluso notó cómo se rompía con facilidad tras usarlo. Lo único rescatable, comenta, fue el olor agradable. A pesar de ello, se lleva también una nota negativa.

L'Oréal Elvive Dream Lengths – 6/10: primera nota que no es negativa. Sobre este producto reconoce que deja el pelo liso y brillante, aunque aclara que lo recomendaría sobre todo para mujeres con melena larga. No lo considera un mal champú, pero tampoco lo ve como una opción universal.

Olaplex Nº4 y Nº5 – 6/10: la misma nota que el anterior. En este caso, apunta que es un champú muy popular, pero que resulta algo pesado y caro. Señala que puede ser útil en cabellos que necesitan proteínas, pero para el día a día no lo ve imprescindible. De todos modos no deja de ser un champú de tratamiento por lo que aunque sea bastante popular es mejor hacerle caso y usarlo solo si lo necesitamos para tratar el cabello.

L'Oréal Elvive Hyaluron Plump – 8/10: de esta gama comenta que prefiere el acondicionador antes que el champú, ya que deja el cabello mucho más suave. Aun así, le da una buena puntuación porque en general le funciona bastante bien.

Monday Gentle – 1/10: pese a su estética cuidada y a la fama en redes, asegura que no entiende cómo tanta gente lo usa. Según cuenta, daña el pelo prácticamente desde el primer lavado.

Pureology Hydrate – 10/10: aquí sí que se muestra encantada. Lo describe como un champú muy suave, libre de sulfatos, que limpia en profundidad sin resecar. Además, destaca que protege el color y mantiene el tinte vibrante por más tiempo.

Aceite de Batana – 15/10: Y por último, el producto estrella para ella. Afirma que es el mejor aceite para el cabello que ha probado y recalca que, además, es totalmente natural. Un básico que recomienda sin dudar.

Consejos para elegir un buen champú

Al margen de lo que dice esta estilista, queremos acabar dándote algunos consejos para que puedas elegir el mejor champú.