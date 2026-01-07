La Unión Europea ha disparado la importación de fuegos artificiales un 21,5% pese a que su Producto Interior Bruto (PIB) sufre un estancamiento duradero, según ha informado el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat. Así, los europeos no escatiman en este tipo de bienes festivos pese a estar al borde de una desaceleración. Siguiendo datos del tercer trimestre de 2025, los últimos disponibles, la economía comunitaria creció tan sólo un 0,3%. En el segundo trimestre, este incremento fue un escaso 0,1%.

Así, Eurostat ha hecho público un artículo en el que desvela los datos de importaciones de fuegos artificiales en la Unión Europea. En él, el organismo presume del enorme dinamismo de este sector dentro de territorio comunitario, pues no para de expandirse.

Estos datos reflejan que la UE importó en 2024 «120.000 toneladas de fuegos artificiales por un valor de 406,7 millones de euros desde países no pertenecientes» al bloque geopolítico. Estos datos reflejan un aumento del 9,5% en volumen de estos elementos.

Los fuegos artificiales en Europa

No obstante, si se analiza la información en términos económicos, el coste de los fuegos artificiales importados se disparó un 21,5% en 2024 en comparación con los datos registrados en 2023. Un aumento propio de tiempos de bonanza en los que gastar más por cuestiones festivas no supone ningún impedimento.

«La mayor parte de estas importaciones entraron en la UE a través de los Países Bajos (37,0%) y Alemania (35,6%), seguidos a distancia por Polonia (7,4%)», explica el portal estadístico. Llama la atención el caso de la nación germana, pues es uno de los países que más han sufrido el estancamiento económico en los últimos trimestres.

En ese mismo año, es decir, en 2024, Alemania encadenó un segundo año de recesión, con una caída del 0,2% al cierre del periodo, la caída del 0,3% que sufrió el pasado año 2023. En el último trimestre de 2024, las exportaciones de bienes y servicios alemanes disminuyeron considerablemente (-2,2%) con respecto al trimestre anterior, lo que representa el mayor descenso de las exportaciones desde el segundo trimestre de 2020, durante la pandemia por el Covid-19, mientras que las importaciones de bienes y servicios crecieron un 0,5%.

Igualmente, entre octubre y diciembre de 2024, la inversión siguió unas tendencias divergentes, puesto que la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipo bajó un 0,3% con respecto al trimestre anterior, mientras que la formación bruta de capital fijo en la construcción aumentó un 1%. Además, la formación bruta de capital fijo creció un 0,4% en comparación con el tercer trimestre de 2024.

En ese contexto de contracción, Alemania optó por disparar la compra de fuegos artificiales un 35,6%, mostrando que su prioridad de gasto ante un problema notorio económico es aquello relacionado con la festividad. Una tendencia que se ve en otros países de Europa. De hecho, siguiendo los últimos datos del PMI manufacturero elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank, la actividad de la industria de la eurozona entró en recesión en el pasado mes de noviembre.

Así, el sector secundario europeo es uno de los que más está sufriendo la situación, pues, además, estas empresas se han visto obligadas a reducir sus plantillas. En este índice, Alemania también tiene reservado un asiento en las peores posiciones. De hecho, el índice de gestores de compras germano se encontró a la cola de todas las naciones de la zona euro.