Pedraz rechaza la petición de que la UCO localice a los empleados de Ferraz que recibieron las bolsas de dinero

Santiago Pedraz, el juez del caso hidrocarburos que investiga la concesión de la licencia de operadora a Villafuel, descarta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localice a los empleados de Ferraz que recibieron las supuestas bolsas de dinero que la empresaria Carmen Pano dice haber entregado.

Según un escrito judicial al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, el juez tumba la petición de la acusación popular que solicitaba librar de oficio a la UCO para la identificación de despachos y ocupantes de la planta segunda de la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde se ubican los trabajadores que presuntamente recibieron las bolsas.

«No procede su práctica al no guardar relación alguna con los hechos aquí investigados», argumenta el magistrado de la Audiencia Nacional en su escrito fechado a 16 de marzo de 2026.

Este juez ya tumbó la querella puesta por el PP para que se investigasen los pagos que dijo Carmen Pano y que ha ratificado varias veces en sede judicial.

Tumba declaraciones

Pedraz también tomó declaración hace unas semanas a altos cargos ministeriales y a los empresarios involucrados en la concesión de la licencia a Villafuel con la que presuntamente habría realizado un fraude millonario de IVA. Escuchó a Carmen Pano, a Víctor de Aldama y al jefe de gabinete de Transición Ecológica Marc Pons, entre otros.

El juez, por el contrario, descarta tomar declaración a otros testigos propuestos por la acusación popular. Entre ellos se encontraba Natán González, yerno de Carmen Pano, Stella Duarte, mujer de Claudio Rivas, o Manuel de las Heras, la persona que supuestamente también había entregado dinero por encargo.

Pedraz también descarta tomar declaración a José Luis Cabo Sánchez, un funcionario clave para la obtención de las licencias en el sector al ocupar el cargo de subdirector General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

«El hecho de que el investigado Pedro Marín (contable de Villafuel) dispusiera de sus datos de contacto no es un hecho en sí relevante, en tanto que era un funcionario con responsabilidades en el departamento que tramitó la solicitud de título de operadora para Villafuel», argumenta el juez sobre Cabo Sánchez, que ya ha estado investigado en otro procedimiento judicial.

Tampoco declararán por orden del juez los administradores judiciales Alberto Fraguas Gutiérrez y Francisco Javier Patiño Puente. «Haber actuado como administrador judicial de Gaslow Abastecimientos SL y que hubiera podido suministrar a HGT SL, no es razón suficiente que justifique su citación», expone el magistrado. Asimismo, tampoco se citará al empresario Joaquín Motos Clemente.

No investigará los contactos

El magistrado de la Audiencia Nacional tampoco investigará los contactos de la trama Koldo con los empresarios investigados en el caso hidrocarburos.

«Respecto a la solicitud de identificar la titularidad de la línea de teléfono, no procede su práctica, que aparezca este número tras una conversación entre Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama relativa a la tramitación del expediente sobre solicitud del título de operadora no tiene por qué implicar su relación con los hechos, máxime cuando, según se dice, el número estaría guardado como ‘marido de Iceta’ no constando relación alguna con los hechos aquí investigados», explica Pedraz en su escrito.

Dinero en el caso del fuel

El juez centra ahora las pesquisas en encontrar el dinero presuntamente defraudado que podría haber acabado fuera de España, según datos del sumario. Los investigadores han localizado retiradas en efectivo millonarias en el caso de Carmen Pano, tal y como exponen en el anexo de información bancaria analizada del atestado 164-2025.

La Guardia Civil recoge que, a través de la Sociedad de Comercio Justo, se sacaron; 65.800 de una cuenta del Banco Santander, 65.000 euros de la entidad Caixabank y 30.200 euros del Banco Sabadell. Asimismo, destacan que a través de Ornus Import se sacaron 709.197 euros del Banco Santander y 183.050 euros de la Caja Rural de Albacete. En total, el efectivo sacado de las cuentas supera el millón de euros.