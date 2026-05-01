Desfase en las noches de Ibiza: turistas británicas desnudas se tiran a las calles para detener la circulación de los coches

Con la llegada del verano, la isla de Ibiza vuelve a situarse en el epicentro del ocio nocturno europeo. Sin embargo, junto al atractivo turístico que la ha hecho mundialmente famosa, también resurgen episodios de descontrol que generan preocupación entre residentes, trabajadores y autoridades locales.

En la concurrida zona de Platja d’en Bossa, uno de los principales puntos de encuentro para el turismo joven, varios conductores vivieron recientemente una escena insólita que obligó a interrumpir momentáneamente el tráfico. Según testigos presenciales, un grupo de turistas, en su mayoría de origen británico, irrumpió en la calzada en actitud exaltada, dificultando la circulación de vehículos durante varios minutos.

En las imágenes, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, puede apreciarse a una mujer mostrando sus pechos, mientras realiza gestos de carácter sexual y trata de provocar a los conductores.

Los hechos ocurrieron de madrugada, tras una intensa noche de ocio. Algunos de los implicados, aparentemente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, protagonizaron comportamientos inapropiados en plena vía pública. Entre ellos, acciones de carácter provocativo que sorprendieron tanto a conductores como a peatones, generando incomodidad y desconcierto en la zona.

Varios usuarios de la vía, muchos de ellos trabajadores que se dirigían a sus puestos o regresaban a casa, se vieron obligados a detenerse y esperar a que la situación se normalizara. Aunque no se registraron incidentes graves ni daños materiales, el episodio reabre el debate sobre los límites del ocio nocturno en Ibiza y la necesidad de reforzar medidas de control y concienciación.

Las autoridades locales llevan años intentando equilibrar la promoción turística con el mantenimiento del orden público y la convivencia. Campañas informativas, mayor presencia policial y regulaciones más estrictas son algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha, aunque situaciones como esta evidencian que el reto continúa vigente.

Ibiza sigue siendo uno de los destinos más demandados del verano, pero episodios de este tipo recuerdan la importancia de un turismo responsable que permita disfrutar de la oferta de la isla sin afectar negativamente a su entorno ni a quienes viven y trabajan en ella.