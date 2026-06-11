La industria cárnica ya se ha consolidado como un motor económico fundamental para España contribuyendo a la economía del país con 44.370 millones de euros de valor añadido bruto, equivalentes al 2,8% del PIB.

Según el informe Contribución Económica de la Industria Cárnica en España, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y presentado conjuntamente por ANICE y FECIC, la industria cárnica constituye un subsector clave para la cadena agroalimentaria española: representa el 11% de las empresas y tiene ventas superiores a los 42.100 millones de euros.

El análisis también pone en valor que el superávit comercial de la industria cárnica alcanzó los 8.492 millones de euros en 2025, gracias a unas exportaciones superiores a los 12.360 millones, que suponen cerca de 1 de cada 4 euros de las ventas al exterior de todo el sector agroalimentario.

Efecto arrastre

Los expertos también han detectado que la industria cárnica posee un destacado «efecto arrastre» por el que de cada 1 euro que es generado de forma directa, se generan 4,8 euros adicionales en el conjunto de la economía española.

De igual forma, señalan que la aportación directa de la industria cárnica a las arcas públicas supera ya los 2.800 millones de euros anuales. La industria cárnica española está integrada por más de 3.000 empresas, cuyo tamaño relativo es mayor que el del total del tejido agroalimentario.