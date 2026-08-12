Madrid se consolida entre las 25 ciudades más competitivas del mundo

Madrid se ha posicionado entre las 25 principales ciudades líderes del mundo y como la única ciudad española y una de las cinco únicas representantes europeas en el top 25 global del informe The cities shaping the future elaborado por Oliver Wyman Forum a partir del análisis de 1.500 ciudades internacionales.

El estudio, que analiza localidades responsables de más del 75% del PIB mundial sobre la base de más de 50 indicadores, sitúa a la capital española especialmente bien posicionada en el índice de dinamismo comercial, donde alcanza el puesto número 20 a nivel mundial.

En dicho índice de dinamismo comercial, Madrid figura únicamente por detrás de grandes centros económicos internacionales como Tokio, Nueva York y Seúl, al tiempo que se coloca como la tercera ciudad de Europa en esta categoría, solo superada por Londres y Berlín.

Para evaluar esta materia, el estudio analiza variables como la densidad de sedes corporativas, la presencia de multinacionales, el tamaño del mercado, el crecimiento de la población en los últimos cinco años y su escala económica.

El índice de conectividad aérea, marítima y por carretera lo encabeza Shanghai, seguida de Tokio y Hong Kong, mientras que las ciudades europeas mejor posicionadas en este área son Londres, Frankfurt, París y Ámsterdam.

En cuanto al índice tecnológico, la ciudad estadounidense de San Francisco encabeza una clasificación dominada por urbes de Estados Unidos y Asia, figurando únicamente Londres como representación europea en el ‘top 5’ mundial.

Respecto a la resiliencia medioambiental y preparación ante el cambio climático, las primeras posiciones pertenecen a ciudades del norte de Europa como Berna, Gotemburgo y Oslo, en un listado donde el sur del continente no tiene presencia.

En base a estos resultados, Oliver Wyman ha identificado cinco grandes tendencias que marcarán la competitividad de las ciudades en los próximos años: las ciudades líderes consolidan su ventaja al concentrar actividad comercial, inversión y conectividad frente a nuevos polos en Asia y Oriente Medio, mientras los mercados emergentes refuerzan su papel en las cadenas globales de suministro por el ‘nearshoring’ y las urbes medianas ganan atractivo por menores costes, oportunidades industriales y mejor acceso a la vivienda.

Asimismo, la innovación y el talento se consolidan como factores decisivos para favorecer a las ciudades con ecosistemas tecnológicos, universidades de referencia y políticas capaces de atraer profesionales cualificados, mientras que la resiliencia climática se convierte en una ventaja competitiva, ya que las ciudades que invierten en adaptación frente al cambio climático estarán mejor posicionadas para captar empresas y talento.

Barcelona destaca

En el caso de Barcelona, la publicación la sitúa entre las 20 primeras ciudades del mundo y en el top 5 europeo tanto como centro empresarial emergente como en calidad de polo de captación de talento internacional gracias a su ecosistema de ‘startups’, su presencia multinacional consolidada y su capacidad para atraer perfiles especializados en sectores de alta demanda.

Además, su posicionamiento se ha visto reforzado por la llegada de nuevas inversiones relevantes en sectores como el automóvil, la química y las energías renovables, en un contexto donde Europa busca recuperar capacidad industrial propia, autonomía económica y un mayor gasto en defensa.

En sus conclusiones, el informe subraya que las ciudades mejor posicionadas «serán aquellas capaces de combinar fortaleza económica con capacidad de innovación, adaptación climática y atracción de talento».

Asimismo, la consultora ha resaltado que para los líderes empresariales, la clave está en «construir una cartera diversificada de localizaciones que combine presencia en ‘hubs’ globales consolidados con apuestas en ciudades medianas emergentes».

El estudio advierte de que para los responsables públicos, la competencia por atraer inversión y talento «se juega ahora en frentes que van más allá de la fiscalidad o las infraestructuras, como la tecnología y la resiliencia climática».