A qué hora exacta es el eclipse solar hoy en España, cuánto dura y horarios de la franja de totalidad por comunidades

El eclipse solar de hoy miércoles 12 de agosto acapara toda la atención en España. Nadie se lo quiere perder, teniendo en cuenta que se trata de un acontecimiento que hacía más de un siglo que no se producía, de modo que si ya tienes tus gafas homologadas, es importante saber bien los horarios para no perderte nada. El evento apenas durará dos minutos de tiempo así que también va a resultar clave estar en una buena ubicación.

Recordemos que según han informado desde el Instituto Geográfico Nacional, el momento exacto en el que la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol se podrá ver en su totalidad en buena parte del norte de nuestro país, mientras que el resto del territorio el fenómeno se verá de forma parcial. De todos modos, hablamos del primer eclipse que se ve desde la península ibérica en un siglo así que merece la pena buscar un lugar libre de contaminación visual (como edificios, árboles, etc…) y esperar un poco hacia el atardecer.

A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto

La hora de la puesta de sol será el momento clave para no perderse nada. Todo dependerá de donde estés ubicado, pero en general se puede decir que el eclipse se empezará a percibir a partir de las 19:30 horas. El máximo se producirá entre las 20:27 y las 20:33 horas que será el momento en el que el Sol ya está muy bajo sobre el horizonte.

Dónde ver el eclipse solar

La franja de totalidad del eclipse de hoy miércoles va a cruzar nuestro país de oeste a este pudiéndose ver con totalidad en capitales como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y hasta Palma. El Instituto Geográfico Nacional informa que nuestro país se encuentra «al final de la franja de la totalidad», de modo que será cuando el sol se esté poniendo «muy cerca del horizonte» así que aconsejan a que nos coloquemos en un lugar que está situado lo más al oeste posible. Procuremos también que el cielo esté bien despejado pero siendo verano y con las probabilidades de buen tiempo de hoy por parte de la AEMET, es de esperar que si estamos en una de las ciudades mencionadas y en un lugar bien situado lo veamos sin problema.

En Madrid y las regiones del sur el eclipse se podrá ver de forma parcial aunque ya se ha informado que el Sol quedará cubierto en gran medida, y puede que no se experimente la plena oscuridad que sí van a notar en las regiones del norte, pero merece la pena no perdérselo.

Horario del eclipse solar por provincias

Ahora que ya sabes el horario y dónde ver el eclipse vamos a repasar los horarios de manera más detallada. Galicia será la primera zona española en recibir la sombra de la Luna. En A Coruña, el eclipse parcial comenzará a las 19:31 horas y alcanzará su máximo aproximadamente a las 20:28 horas. La totalidad durará unos 76 segundos y el fenómeno terminará a las 21:22, poco antes de la puesta de sol.

En Burgos empezará a las 19:33 horas y llegará a su punto máximo a las 20:29 horas. La ciudad se encuentra también dentro de la franja de totalidad y podrá quedar completamente a oscuras durante unos 104 segundos. Baleares será el último territorio español que atravesará la sombra. En Palma, el eclipse comenzará a las 19:38 horas y alcanzará su máximo a las 20:32 horas. En ese momento, el Sol estará apenas a dos grados sobre el horizonte, de modo que cualquier edificio, monte o elemento del paisaje podría impedir su observación. El Instituto Geográfico Nacional dispone de un visualizador para consultar el horario concreto de cada municipio.

La Coruña: 20:27 horas

Lugo: 20:28 horas

Oviedo: 20:27 horas

Bilbao: 20:27 horas

Bilbao: 20:27 horas

Santander: 20:26 horas

León: 20:28 horas

Palencia: 20:29 horas

Burgos: 20:28 horas

Logroño: 20:28. horas

Vitoria: 20:27 horas

Soria: 20:29 horas

Zaragoza: 20:29 horas

Segovia: 20:31 horas

Zamora: 20:30 horas

Guadalajara: 20:31 horas

Cuenca: 20:32 horas

Teruel: 20:31 horas

Lérida: 20:29 horas

Tarragona: 20:29 horas

Valencia: 20:32 horas

Castellón: 20:31 horas

Palma: 20:31 horas

Madrid: 20:32 horas

Barcelona: 20:29 horas

Cómo mirar el eclipse solar de forma segura

Saber la hora y dónde ver el eclipse solar de hoy es clave, pero es más importante recordar la importancia de usar unas gafas adecuadas. Las de sol no sirven, y tampoco inventos que se mencionan en redes como usar radiografías o incluso un espejo para ver la imagen de la Luna tapando el Sol reflejada ya que si bien parece que con esos métodos la luz puede ser menos intensa, parte de la radiación puede alcanzar la retina y provocar lesiones permanentes sin que la persona sienta dolor inmediato.

Durante las fases parciales es necesario el uso de las gafas específicas para eclipses que cumplan la normativa de seguridad y se encuentren en perfecto estado. Recordemos que a horas de que se produzca el evento, ya han sido retiradas varias marcas por no cumplir la normativa. Para salir de dudas, asegúrate que las gafas que has comprado o que te han dado tengan este código: ISO 12312-2:2015. Y cuando se produzca el eclipse sólo se pueden quitar durante la breve fase de totalidad y exclusivamente en aquellos lugares donde el Sol quede cubierto por completo. Si te encuentras en un lugar dónde se ve de forma parcial no puedes quitarte las gafas porque supone un riesgo.