A qué hora va a ser el eclipse solar del miércoles 12 de agosto en España y cuándo empieza el ‘Trío Ibérico de Eclipses’

España tiene una cita histórica con el cielo este miércoles 12 de agosto de 2026. Un eclipse total de Sol atravesará la península de oeste a este durante el atardecer y permitirá contemplar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares desde buena parte del territorio. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo y que, además, abrirá una excepcional secuencia conocida como Trío Ibérico de Eclipses, que serán dos eclipses totales, en 2026 y 2027, y uno anular en 2028.

A qué hora empieza

El eclipse comenzará a ser visible en España alrededor de las 19:30 horas, aunque la hora exacta dependerá del municipio. La franja de totalidad cruzará el país desde Galicia hasta Baleares, pasando por buena parte del norte y centro peninsular. En A Coruña, por ejemplo, comenzará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y terminará a las 21:22 horas. En Burgos empezará a las 19:33 y alcanzará el máximo a las 20:29.

El fenómeno tendrá una característica especialmente llamativa, ya que ocurrirá muy cerca del horizonte occidental. El IGN explica que España se encuentra en la parte final de la franja de totalidad, por lo que el Sol estará muy bajo cuando llegue el momento más espectacular. En Palma, uno de los últimos puntos españoles donde podrá observarse, el máximo llegará a las 20:32 horas, con el Sol apenas a dos grados de altura. Por ello, será imprescindible disponer de un horizonte despejado hacia el oeste.

La totalidad durará poco

No todos los lugares disfrutarán de la misma experiencia. En la mitad sur de España el eclipse será parcial, mientras que la totalidad atravesará buena parte de la mitad norte. La duración también cambiará según la posición del observador, ya que puede reducirse a unos pocos segundos en los extremos de la franja y alcanzar aproximadamente un minuto y medio en las zonas más favorables.

Durante esos instantes, la Luna cubrirá completamente el disco solar y será posible contemplar la corona del Sol, además de fenómenos como las perlas de Baily o el llamado anillo de diamantes. La espectacularidad será todavía mayor por producirse al atardecer, cuando el Sol se encuentre muy próximo al horizonte.

El inicio del ‘Trío Ibérico’

El eclipse del 12 de agosto será únicamente el primer capítulo. El 2 de agosto de 2027 llegará un nuevo eclipse total de Sol visible desde España. En esta ocasión, la franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar y alcanzará Cádiz, Málaga, Ceuta, Melilla y zonas del sur de Granada y Almería. Será un eclipse especialmente favorable para observarlo porque tendrá lugar durante la mañana, alrededor de las 10:50 horas.

La secuencia terminará con un eclipse anular el 26 de enero de 2028. En este caso, la Luna no cubrirá completamente el Sol, sino que dejará visible un brillante anillo alrededor de su silueta. El IGN considera este fenómeno el tercer integrante de la excepcional tríada de eclipses españoles de 2026-2028. Después, habrá que esperar hasta 2053 para volver a observar un eclipse solar total desde España.