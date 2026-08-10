El incendio de Niebla (Huelva) alcanza ya las 8.000 hectáreas y mantiene a más de 400 personas desalojadas

El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa activo este lunes y ya ha recorrido alrededor de 8.000 hectáreas, mientras que más de 400 personas permanecen desalojadas de las zonas afectadas. El operativo del Plan Infoca ha logrado durante la noche recuperar parte de la estrategia de defensa frente al avance del fuego hacia el norte, después de una jornada especialmente complicada por las condiciones meteorológicas y la fuerza del viento.

Desde las 9:00 horas de este lunes trabajan en la extinción dos aviones anfibios ligeros y un helicóptero pesado, a los que estaba previsto que se sumasen más medios aéreos a partir de las 9:30 horas. De esta forma, el dispositivo espera alcanzar una cifra similar a la registrada durante la jornada del domingo, cuando llegó a contar con 26 medios aéreos desplegados en la lucha contra las llamas.

Según ha informado el servicio del Infoca, durante la pasada noche los equipos de emergencia han trabajado sobre el terreno con maquinaria pesada, incluyendo alrededor de una decena de bulldozers, además de realizar quemas técnicas destinadas a proteger los municipios más afectados por el incendio. Estas labores se han visto favorecidas por una mejora de las condiciones meteorológicas.

Tras la reunión del comité de seguimiento celebrada durante la mañana de este lunes, los profesionales del dispositivo realizarán un vuelo de reconocimiento para comprobar sobre el terreno los resultados de los trabajos desarrollados durante la noche y analizar la evolución del incendio.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha explicado que la jornada del domingo estuvo marcada por la actividad del viento. Según ha señalado, el objetivo durante buena parte del día fue «intentar no perder terreno frente al fuego», especialmente durante una tarde que calificó de «muy compleja».

A pesar de la situación, no se han producido nuevos desalojos más allá de los 474 efectuados el sábado 8 de agosto. La mayoría de las personas afectadas se encontraban en segundas residencias o no han necesitado alternativas habitacionales. Actualmente, únicamente 27 personas permanecen acogidas en el teatro de Zalamea, dentro del dispositivo habilitado por Cruz Roja.

No obstante, Toscano ha informado de que se han producido algunos preavisos a vecinos de determinadas localidades. En este sentido, ha destacado la labor de comunicación desarrollada por la Guardia Civil, especialmente en las pedanías de La Dehesa, en Niebla (Huelva) y El Madroño (Sevilla). «No hay desalojos ni hay orden de nuevos desalojos, sí preavisos para que todos estemos preparados», ha señalado.

El dispositivo desplegado contra el incendio llegó este domingo a contar con 605 personas trabajando sobre el terreno, entre efectivos de los equipos de extinción y profesionales de las distintas administraciones implicadas. La estrategia pasa ahora por mantener una línea de defensa en torno a las cuatro poblaciones que han sido desalojadas y tratar de «taponar el desarrollo hacia el norte».

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el escenario continúa siendo «imprevisible» debido a los cambios constantes en la dirección e intensidad del viento. Por ello, los servicios de emergencia mantienen desplegados todos sus recursos mientras trabajan para contener definitivamente un incendio que, tras varios días activo, continúa suponiendo una importante amenaza para el entorno de Niebla y otros municipios próximos.