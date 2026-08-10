UEFA, AFC y Concacaf unen fuerzas contra Infantino: «Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas»

UEFA, AFC y Concacaf han emitido una carta «abierta al mundo del fútbol» respondiendo a la FIFA y manteniendo firme su postura crítica contra las últimas gestiones llevadas a cabo por Gianni Infantino. Un duro comunicado contra el actual presidente del máximo organismo del fútbol internacional en una guerra que no cesa.

Una carta firmada por los tres presidentes de UEFA, AFC y Concacaf, uniendo sus fuerzas contra Infantino y dejando claro que mantendrán sus críticas a pesar de las amenazas de la FIFA.

Aleksander Ceferin, Victor Montagliani y Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, presidentes de las confederaciones que representan a Europa, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, y Asia, firman esta carta hacia Infantino.

«El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las asociaciones miembro y a todas las instituciones encargadas de salvaguardar su futuro. Con ese espíritu, y en calidad de confederaciones que representan a sus miembros, nos dirigimos a ustedes hoy de forma conjunta», comenzó señalando esta carta.

«El crecimiento experimentado en la última década ha sido real. Sin embargo, ese progreso nunca fue obra de una sola persona; fue fruto del trabajo de la FIFA, las confederaciones, las asociaciones miembro y los miles de personas que dedican su vida a este deporte. La ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034 y la distribución de recursos a las asociaciones fueron logros compartidos: acordados y llevados a cabo conjuntamente. No se trata de dinero. Las confederaciones ya han solicitado una distribución responsable de las enormes reservas actuales de la FIFA para reforzar aún más la inversión en el desarrollo de las asociaciones miembro», dicen las tres confederaciones.

«Tampoco se trata de que ninguna asociación miembro pierda el apoyo que se ha ganado, a pesar de los intentos de sembrar el miedo entre nuestros miembros sugiriendo lo contrario. Ni se trata de replantear la ampliación de las competiciones, las sedes de la Copa Mundial o cualquier otra decisión tomada colectivamente. Esas decisiones se adoptaron de común acuerdo y deben mantenerse. Se trata de algo más fundamental: la integridad del deporte y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo», añaden UEFA, AFC y Concacaf.

Duro comunicado contra Infantino

«El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar —ni de exigir— poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en ella. Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió autoridad, ese deber se ha abandonado. La reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y 211 federaciones miembro reconoce que se cometieron errores en el proceso. Lo considera un fallo de comunicación, cuando lo que se presenció en el fútbol fue un fallo de criterio. Una propuesta impulsada con plazos ajustados, sin una consulta significativa y presionada hasta la fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran revisar adecuadamente sus términos, no es producto de un descuido, sino de una estrategia para limitar el escrutinio.

No reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue una profunda falta de criterio, no solo un error de procedimiento, sino una ruptura fundamental de la confianza con las instituciones a las que la FIFA sirve», señalan las tres confederaciones.

«La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos hechos al Consejo de la FIFA, sin reconocer, una vez más, que una gobernanza adecuada ante semejante falta de criterio requeriría que dicha revisión la realizara un tercero totalmente independiente, no la propia FIFA, su personal ni ningún actor del fútbol. La administración de la FIFA no debería participar en la realización de la revisión. Según la correspondencia anterior, todos los documentos y registros pertinentes deben conservarse de acuerdo con la comunicación de la UEFA sobre la conservación de documentos», dice esta carta abierta dirigida al mundo del fútbol.

«La propia carta de la FIFA también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de liderazgo en Marruecos. Ningún miembro del Consejo de la FIFA ni de las Asociaciones Miembro fue invitado a participar. Solo estuvo presente el comité directivo, compuesto por personal directivo de la FIFA. Esta reciente reunión, para la cual se convocó en el extranjero a un grupo selecto de miembros del Comité de Dirección de la FIFA —y no al Comité en pleno— en lugar de que la cúpula directiva acudiera a Zúrich para dirigirse al corazón de la organización (su personal), no hace más que reforzar estas inquietudes y representa la continuación del mismo patrón de conducta que nos ha llevado a esta situación. No es la actitud propia de quien vela por el deporte, sino la de quien cree que el deporte le debe rendir cuentas a él», añaden.

«Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, y distancia donde debería haber apertura. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni en solitario, sino unidos y por deber hacia el deporte al que servimos. La fortaleza del fútbol siempre ha residido en su unidad. Exigimos que se honre esa unidad ahora, y que haya un liderazgo que sirva al fútbol en lugar de pretender imponerse sobre él», culmina este extenso comunicado contra Infantino.