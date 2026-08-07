Infantino contra las cuerdas en la FIFA: quiénes le apoyan y quiénes no

La guerra contra Gianni Infantino al frente de la FIFA está servida. Los últimos acontecimientos ponen en seria duda la continuidad del dirigente suizo al frente del máximo organismo del fútbol, sobre todo teniendo en cuenta que este próximo año tendrán lugar las elecciones al cargo y ya existe todo un juego de ajedrez a favor y en contra de Infantino.

Desgranamos, uno por uno, los apoyos existentes hacia Gianni Infantino y su continuidad al frente de la FIFA y aquellos que lo rechazan y dan la espalda al hasta ahora unánime dirigente.

Los apoyos que tiene Infantino

Pese a todo el revuelo originado tras las acciones que estaba dispuesto a emplear Gianni Infantino de cara a futuras Copas del Mundo, privatizándolas y pasando a un nuevo modelo, hay aún varias confederaciones y federaciones que mantienen su apoyo al dirigente suizo por diferentes motivos.

El mayor aliado de Infantino en estos momentos es la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Han reafirmado públicamente su apoyo, respaldo unánime como respuesta al apoyo al fútbol africano durante su mandato. Es uno de los pesos pesados en unas futuras elecciones, principalmente por el gran número de federaciones que conforman su conglomerado, entre ellas algunas notorias como Marruecos, República Democrática del Congo, Mauritania o Níger.

Curiosas fueron las manifestaciones de dos federaciones asiáticas, como fueron Mongolia y Qatar, con un comunicado muy similar en el que destacaba el «mérito» de la propuesta de la FIFA y su sabia decisión al rechazarla finalmente. No es un apoyo explícito, pero sí un respaldo. Cuenta también con el respaldo de otras federaciones como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Sri Lanka, Indonesia o Filipinas.

De puertas para adentro, Infantino cuenta con el respaldo de la propia FIFA. La propia directiva y su administración, como el Comité Ejecutivo interno reunido en Rabat, le han reiterado su «pleno apoyo».

Los que rechazan a Infantino

El principal enemigo de Gianni Infantino en estos momentos es la UEFA. La confederación europea ha sido muy dura en sus manifestaciones hacia el líder de la FIFA y es la principal opositora a su continuidad dada la pérdida de confianza suscitada por sus decisiones.

El boicot de la UEFA hacia Infantino y la FIFA pasa también por la Asociación Europea de Clubes (ECA), con la que esperan generar fricciones con el próximo Mundial de Clubes, fijado en teoría en 2029. Además, su presidente, Nasser Al-Khelaifi, apunta a ser el elegido para confrontar en unas hipotéticas elecciones contra Infantino.

A título particular, federaciones como las de Inglaterra, Gales, Alemania, Serbia, Suecia, Finlandia o Dinamarca habrían retirado su apoyo públicamente.

Otro de los pesos pesados que rechaza la continuidad de Infantino es la Concacaf, la confederación que aglutina Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Ésta se ha alineado con la UEFA en sus críticas, exigiendo una reestructuración de la gobernanza de la FIFA por falta de transparencia. De hecho, su presidente, Victor Montagliani, aparece también como un posible rival electoral para Gianni Infantino.

También trascendieron las acusaciones de la Federación Jordana de Fútbol a través de su presidente (y príncipe) Ali ben Al Hussein, que señaló a Infantino por «chantaje».

Los interrogantes

Queda todavía mucho tiempo por delante, pero aún hay actores que están en tierra de nadie. Por ejemplo, la CONMEBOL, que siempre ha sido un tradicional aliado de Gianni Infantino, ha dado un paso atrás, expresando «preocupación» por las últimas decisiones del mandamás al frente de la FIFA. En cualquier caso, el apoyo de la Federación Argentina es total, aunque, sin ir más lejos, la Federación Brasileña (CBF) se mostró expresamente contraria al proyecto.

Por otro lado, tampoco se ha posicionado con claridad la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que sí calificó las acciones de Infantino como un ejemplo de las «debilidades fundamentales» de la FIFA, pero internamente parece dividida.

Otra confederación, la de Oceanía (OFC), aún no se ha manifestado al respecto.