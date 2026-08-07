¿Se escribe preveer o prever? El veredicto de la RAE lo resuelve

A muchas personas les surge la duda al escribir ciertas palabras del castellano. En la época del autocorrector y en la que las faltas de ortografía son cada vez más comunes, las personas buscan comúnmente cómo se redactan las palabras. Es precisamente por esto que en redes sociales surgió un debate acerca de cómo se escribe correctamente: prevee o preve.

Cuando tendemos a escribir palabras con doble vocal, es común que no sepamos cuándo debemos doblarla ni cuándo utilizar sólo una. Es por ello que esta palabra ha levantado la duda de varios usuarios que no conocen cómo se escribe correctamente.

¿Qué dice la RAE sobre cómo se escribe la palabra transporte?

Si consultas el Diccionario de la lengua española, te darás cuenta de que la única forma recogida como válida es prevé. Cabe destacar que debemos incluir siempre la tilde en la e final, dado que si no estaremos escribiéndola incorrectamente. Proviene del verbo prever, que en su forma infinitiva también se escribe con una sola letra.

Una palabra que morfológicamente proviene del prefijo pre (antes) y el verbo ver. Una palabra que tiene como significado anticiparse a las cosas, y que es bastante usada cuando buscamos hacer referencia a ello. Otra curiosidad de la palabra es que, aunque los verbos ve y ven no se acentúen, prevé y prevén sí que lo hacen, dado que se tratan de dos palabras agudas terminadas en vocal y en n.

La importancia de la ortografía en la era digital

En tiempos donde casi todo lo escribimos tecnológicamente con la ayuda de un corrector automático, la ortografía ha pasado a un segundo plano. Nada más lejos de la realidad. La forma en que escribimos es nuestra carta de presentación en el mundo digital. Un texto bien escrito, respetando las formas correctas y aprobadas por la RAE, denota cuidado, profesionalidad y respeto por el interlocutor.

En resumen, aunque creamos que añadiendo otra e nos curamos en salud, la forma correcta es simplificar la palabra. La RAE aclara la opción correcta y nos ayuda a poder hablar y escribir con un español correcto y formal.