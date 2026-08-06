Qué significa el proverbio inglés: «La duda es el principio de la sabiduría»

«La duda es el principio de la sabiduría». Este proverbio inglés ha sobrevivido al paso de los siglos porque resume una idea compartida por filósofos, científicos y psicólogos, que habla de que el conocimiento comienza cuando una persona deja de dar todo por sentado y se atreve a cuestionar lo que cree saber. En una época marcada por la sobreabundancia de información y la rapidez con la que circulan las opiniones, esta enseñanza adquiere más importancia que nunca. Dudar no significa vivir con inseguridad permanente, sino desarrollar un pensamiento crítico que permita distinguir entre hechos, creencias y suposiciones.

Dudar para aprender

El proverbio recuerda que el aprendizaje empieza cuando una persona reconoce que no tiene todas las respuestas. Quien cree saberlo todo deja de buscar nuevas explicaciones, mientras que quien mantiene una actitud abierta continúa aprendiendo durante toda su vida. Por eso, la duda no se presenta como una debilidad, sino como el motor que impulsa la curiosidad y el deseo de descubrir.

Esta idea ha estado presente en la filosofía desde la Antigüedad. Pensadores como Sócrates defendían que reconocer los propios límites era el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Siglos después, filósofos como René Descartes convirtieron la duda metódica en una herramienta esencial para alcanzar conocimientos sólidos y fundamentados.

La ciencia también comienza con preguntas.

La investigación científica funciona siguiendo un principio muy parecido. Ningún descubrimiento nace de una certeza absoluta, sino de una pregunta. Los científicos observan un fenómeno, plantean dudas, elaboran hipótesis y las someten a experimentación antes de aceptar una conclusión.

Este método ha permitido avanzar en campos tan diversos como la medicina, la astronomía o la tecnología. Los expertos coinciden en que cuestionar una idea no significa rechazarla, sino comprobar si realmente está respaldada por pruebas. Precisamente esa actitud crítica es la que permite corregir errores y ampliar el conocimiento.

Preguntar, investigar y reflexionar siguen siendo las mejores herramientas para aprender, crecer y comprender el mundo con mayor profundidad. Un mensaje sencillo que, siglos después de surgir en la tradición popular inglesa, continúa siendo una de las mejores definiciones de lo que significa pensar con inteligencia.