Felipe II dejó una frase que demuestra hasta dónde llegaba su defensa del catolicismo: «Perdería todos mis estados y cien vidas antes que reinar sobre herejes»

Felipe II gobernó una de las monarquías más extensas de la Europa del siglo XVI, pero para el rey la conservación de sus territorios no estaba por encima de la defensa de la fe católica. En plena crisis religiosa de los Países Bajos, donde el protestantismo había adquirido una presencia cada vez mayor, el monarca transmitió una declaración contundente, ya que antes que aceptar una modificación de sus principios religiosos, estaba dispuesto a perder sus dominios e incluso cien vidas si las tuviera. Una frase que permite entender la importancia que concedía a la religión durante su reinado.

Una frase documentada

La frase aparece recogida en documentación histórica relacionada con la correspondencia política de Felipe II durante la crisis de los Países Bajos. El estudio Felipe II.

El problema religioso de Flandes

El contexto resulta fundamental para comprender sus palabras. Durante el siglo XVI, las ideas de la Reforma protestante se habían extendido por los Países Bajos, mientras que Felipe II defendía el catolicismo como elemento fundamental de su monarquía. La tensión religiosa se mezcló con otros conflictos políticos, fiscales y territoriales hasta desembocar en una rebelión contra el dominio de los Habsburgo.

La posición del monarca fue especialmente rígida en cuanto a la religión. Estudios históricos sobre su reinado señalan precisamente su preocupación por preservar la doctrina tradicional de la Iglesia católica, donde las diferencias religiosas se habían convertido en uno de los principales problemas políticos de la Corona.

Felipe II ante la rebelión

La situación terminó empeorando durante 1566, cuando la llamada Furia Iconoclasta provocó la destrucción de imágenes y objetos religiosos católicos en distintas ciudades de los Países Bajos. Felipe II decidió responder enviando un ejército dirigido por el duque de Alba, que llegó a Bruselas en 1567. La intervención militar pretendía recuperar el control de unos territorios cada vez más difíciles de gobernar desde Madrid.

La política religiosa de Felipe II debe entenderse dentro de la Europa de la Contrarreforma, marcada por el enfrentamiento entre católicos y distintas confesiones protestantes. Su reinado estuvo estrechamente relacionado con la defensa del catolicismo, mientras que los conflictos de los Países Bajos terminarían convirtiéndose en una guerra prolongada que condicionaría la política europea durante décadas.