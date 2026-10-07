Messi se despide de Argentina en una emotiva carta en la que recuerda a Maradona: «Duele en el alma»

Messi y La Albiceleste se separan de forma oficial. El mundo del fútbol se detuvo durante la madrugada de este miércoles para despedir a una de las máximas leyendas de Argentina. El jugador estuvo visiblemente emocionado con el recibimiento del Monumental. En un comunicado mediante su cuenta de Instagram, explica sus emociones tras uno de los sucesos más importantes de su carrera.

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El comunicado de Messi tras su último partido con Argentina

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.