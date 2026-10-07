El PSOE no cuenta con Zapatero para la campaña pese a que Sánchez prometió que lo haría

Las organizaciones territoriales del PSOE no cuentan con el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que esté presente en la campaña electoral, pese a que el presidente y líder socialista, Pedro Sánchez, aseguró recientemente que contaba con él al tiempo que manifestaba su confianza en Zapatero, que está investigado por seis presuntos delitos. Según han confirmado buena parte de los dirigentes territoriales del PSOE a OKDIARIO, ni han pedido la presencia de Zapatero ni tienen intención de hacerlo.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido y sigue defendiendo hasta la fecha la inocencia de Zapatero, aseguraba recientemente en una entrevista concedida a TVE que «yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales».

En la estructura socialista, con más o menos diplomacia, aseguran que no cuentan con el ex presidente en sus diseños de cada campaña electoral. Algunos de los consultados alegan que entienden que «Zapatero no está ahora para hacer campañas electorales, sino para trabajar en su defensa»; otros se escudan en que «nunca vino por aquí como ex presidente» y otros admiten con franqueza: «Si no es una imposición de Ferraz, Zapatero no estará».

Los que se refieren a la «imposición de Ferraz» recuerdan que en las elecciones generales de 2023 Zapatero asistió a más de una docena de mítines donde hizo las delicias de esa militancia que hoy esquiva su presencia en sus respectivos territorios. Pero buena parte de sus intervenciones fueron diseñadas y programadas, según aseguran, por el Comité de Campaña, desde la sede federal del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.

En 2023, el ex presidente Zapatero estuvo en tierras castellano-leonesas, en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y un largo etcétera de territorios que le acogían con los brazos abiertos. Buena parte de esas actuaciones en aquellos mítines en los que se consideraba que las intervenciones de Zapatero eran una «gran aportación» estaban planificadas y organizadas desde Ferraz.

De «referente moral» al ostracismo

Admiten también los consultados que hubo federaciones y territorios que pidieron la presencia de Zapatero entonces y que, incluso, hubo agrupaciones a las que no pudo acudir el ex presidente, que entonces era una especie de «referente moral de la izquierda». Hoy, en cambio, el caso Zapatero es un tema incómodo y espinoso en las «casas del pueblo» del PSOE.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado en el caso Plus Ultra, por su relación con una trama corrupta que supuestamente cobró comisiones por el rescate de la aerolínea Plus Ultra con dinero público de las arcas españolas. Además, se investiga en una pieza separada el origen de las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho durante el registro policial.

Los delitos que presuntamente podría haber cometido el ex presidente en relación al caso Plus Ultra son organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, mientras que en la pieza separada de las joyas se le investiga por los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal.

Tres años después de que Zapatero se convirtiese en «gran activo electoral», la realidad es que ninguna federación ha solicitado la presencia de Zapatero para la presente ocasión. El ex presidente del Gobierno llegó a tener una agenda propia y paralela a la del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con sus propios actos en diferentes plazas españolas, donde sus mítines eran recibidos con entusiasmo. Eso ocurrió hace tres años, en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, que, pese a la victoria del PP, acabaron aupando a Sánchez a la presidencia del Gobierno gracias al pacto con los partidos de izquierdas y los siete votos de los independentistas de Junts.