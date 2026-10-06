Sánchez se declara «indignado», dice que «el Parlamento dio la espalda a la ciudadanía» y aprueba otra vez su decretazo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado «indignado» y ha asegurado que «el Parlamento dio la espalda a la ciudadanía». El Ejecutivo ha vuelto a aprobar los dos decretos de vivienda que rechazó el Congreso de los Diputados la pasada semana. El líder socialista ha comparecido este martes desde La Moncloa tras el Consejo de Ministros, el primero tras el adelanto electoral de este lunes.

«El Gobierno de España no puede rendirse ni dejar a la gente sin protección», ha asegurado Sánchez, a la vez que ha añadido que es una medida «necesaria» a la espera de que se construya más vivienda.

«Me van a permitir que se transmita la indignación por parte del Gobierno de que estas medidas no salieran adelante la semana pasada en el pleno del Congreso de los Diputados», ha subrayado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha defendido que detrás de las leyes hay «muchas horas» de trabajo y «muchos meses de diálogo, de rigor técnico, de vocación, de acuerdo entre posturas muy diferenciadas». El jefe del Ejecutivo ha destacado que se logró poner de acuerdo con las formaciones en «un punto común» para poder sacar adelante las normas, pero que «desgraciadamente no lo logró el pasado viernes».

«Hay muchos españoles y españolas esperando una solución y no me refiero solo a quienes se concentran en cientos de plazas estos últimos días a lo largo y ancho de nuestro país ni tampoco a los miles de manifestantes en las calles este pasado fin de semana», ha recalcado. En su lugar, ha aclarado que se refiere que «millones de ciudadanos y ciudadanas» esperan que sus representantes puedan «hacer frente a los poderosos y no la sumisión, la defensa del interés general».

Congreso que «da la espalda»

«Tengo la convicción de que si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el Gobierno va a continuar gobernando dando respuesta a los problemas de la gente», ha indicado el dirigente socialista.

El líder socialista ha aclarado que los decretos que ha vuelto a presentar contenían «algunas incorporaciones» que, a juicio del presidente, han sido «muy positivas».

En todo caso, asegura que «mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes».

Y ha argumentado la necesidad de volver a presentarlo en que «las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos-leyes no han cambiado durante estos días».

Sánchez ha aludido a «las personas de a pie» como las que se «beneficiarían» de estas ayudas para «el acceso y la protección a la vivienda». «Lo hemos hecho porque las medidas de estos decretos son ambiciosas, pero sobre todo porque son razonables y necesarias».

«Siempre he defendido que la votación de estos reales decretos leyes no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad», ha aseverado el jefe del Ejecutivo.

Sobre su entrada en vigor, ha aclarado que será «cuando se convalide este real decreto ley en la Diputación Permanente». «Lo que quiero decir con esto es que tenemos estos dos reales decretos-leyes y uno de ellos entraría en vigor si al final la Diputación Permanente lo aprueba», ha asegurado, dando por hecho que el segundo, el más ambicioso, decaería. «Esperemos que pueda hacerlo con los dos y en todo caso trabajaremos para que sea así», se ha corregido posteriormente.