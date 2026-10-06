Otro vídeo que retrata a Sánchez: así renegaba en 2015 de la Diputación Permanente que ahora salvará su decretazo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el 20 de noviembre de 2015, justo un mes antes de las elecciones generales de ese año, que el PSOE que ya lideraba no iba «a tomar una decisión» relevante en la Diputación Permanente, en referencia a un potencial incremento de tropas en Malí y República Centroafricana. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, tras convocar elecciones generales, utilizará este órgano para que salga adelante uno de los decretos de vivienda que le tumbó días antes el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

«El Partido Socialista no va a tomar una decisión de esas características en la Diputación Permanente», afirmó Sánchez, en referencia al envío de más soldados a África central para relevar a Francia y que pudiera concentrar sus esfuerzos en la seguridad interior, tras el atentado yihadista del 13 de noviembre de 2015 en París.

«Cuando me haga llegar esa decisión el presidente actual del Gobierno», en referencia a Mariano Rajoy, «le diré que tienen que ser las nuevas Cortes Generales y el nuevo presidente del Gobierno quien la tome», afirmó Sánchez, en una entrevista en Onda Cero en 2015 en la que sí optó por escudarse en que el Congreso de los Diputados y el Senado debían ser quienes decidieran sobre asuntos relevantes.

Aquí le molestaba que se usara la Diputación Permanente. https://t.co/rIMzfYwVXM — Alexis (@Alexistwa) October 5, 2026

Este caso aparece enfrentado con el que vivimos en los últimos días en España. Pedro Sánchez y sus ministros vieron cómo el Congreso de los Diputados tumbaba los dos decretos de vivienda que impulsaron PSOE y Sumar, debido a los votos contrarios de PP, Vox y sobre todo Junts, otrora socio del Gobierno socialcomunista. Este doble «no» ha llevado a Sánchez a tomar la decisión que había evitado y este lunes anunciaba la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

En este escenario, con las Cortes disueltas pero el Gobierno aún en liza, Sánchez acude a la Diputación Permanente, que es el órgano que reemplaza a Congreso y Senado para tomar decisiones relevantes o, en este caso, que el líder del PSOE considere relevantes.

La Diputación Permanente, para el Sánchez de 2015, no estaba facultada para aprobar un refuerzo de tropas para colaborar con Francia, pero sí lo está, en 2026 y tras convocar elecciones generales como presidente del Gobierno, para aprobar un decreto de vivienda que el Congreso de los Diputados, con los votos contrarios de la oposición, le ha tumbado días antes.

Así funciona la Diputación Permanente

La Diputación Permanente está llamada a evitar que la actividad parlamentaria quede paralizada durante los periodos de transición entre legislaturas, como sucede con la convocatoria electoral del 29-N. Formada por 69 miembros, el Gobierno de Sánchez sólo necesita 35 votos para lograr la mayoría que le permita aprobar, en este caso, el primer decreto de vivienda –con el segundo no podrá ni por esta vía–.

El PSOE cuenta con 25 votos y Sumar con 6, por lo que sólo necesitaría los votos a favor de Bildu, ERC, Podemos y PNV, los mismos que apoyaron el primer decreto en el Congreso, para sacarlo adelante. Este escenario, provocado por el hecho de que, como presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol cuente con voto en la Diputación Permanente, hace que el voto de Junts sea irrelevante y no alcance, junto a los de PP y Vox, para el rechazo del decreto por esta vía.