Última hora del adelanto electoral y la situación de Ceuta en directo: El BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria para el 29-N

Pedro Sánchez ha anunciado el ansiado adelanto electoral que la oposición llevaba años pidiendo. El presidente del Gobierno quiere aprovechar el descontento de la izquierda con las medidas en vivienda y el rechazo a los dos decretazos en el Congreso de los Diputados para intentar rascar unos votos que hace una semana no tenía y para ello ha convocado las generales para el próximo 29 de noviembre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto 806/2026 con el que se procede a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. La constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, tendrá lugar el 23 de diciembre.

Sánchez hoy consumirá su primera trampa de la campaña. El Consejo de Ministros volverá a aprobar este martes los dos decretazos de vivienda, derogados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes, para que la Diputación Permanente, donde el voto de Junts es irrelevante y Sánchez y sus socios pueden mantener su mayoría, pueda convalidarlos.