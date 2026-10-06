Última hora del adelanto electoral y la situación de Ceuta en directo: El BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria para el 29-N
El adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez centra el debate político de hoy
Sánchez convoca elecciones el próximo 29 de noviembre, como adelantó OKDIARIO
Pedro Sánchez ha anunciado el ansiado adelanto electoral que la oposición llevaba años pidiendo. El presidente del Gobierno quiere aprovechar el descontento de la izquierda con las medidas en vivienda y el rechazo a los dos decretazos en el Congreso de los Diputados para intentar rascar unos votos que hace una semana no tenía y para ello ha convocado las generales para el próximo 29 de noviembre.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto 806/2026 con el que se procede a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. La constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, tendrá lugar el 23 de diciembre.
Sánchez hoy consumirá su primera trampa de la campaña. El Consejo de Ministros volverá a aprobar este martes los dos decretazos de vivienda, derogados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes, para que la Diputación Permanente, donde el voto de Junts es irrelevante y Sánchez y sus socios pueden mantener su mayoría, pueda convalidarlos.
Mínguez asegura, sobre la huelga general, que el PSOE siempre defiende a los trabajadores y su expresión pública
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado hoy al PP y Vox de querer «recortar derechos», como el del voto por correo, derechos laborales o las pensiones antes siquiera de que de inicio la campaña electoral de las generales del próximo 29 de noviembre. Además, ha respaldado la convocatoria de huelga general al asegurar que su partido siempre defiende los derechos de los trabajadores y su expresión pública.
Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha cargado contra la petición realizada ayer por la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que se evite votar por Correo, también realizada por el presidente de Vox, Santiago Abascal.
En opinión de Mínguez, esta petición es «extremadamente grave» y ha reclamado a Feijóo que «desautorice» las declaraciones de «sus jefes», señalando directamente a Ayuso y a Abascal.
Ester Muñoz: «Somos conscientes de que nos toca reconstruir el país entero»
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado que, en caso de que los populares lleguen al Gobierno, les tocará «reconstruir el partido entero».
PP entiende las dudas del voto por correo tras «maniobras» de Sánchez y pide a la JEC pronunciarse sobre el censo
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho «entender» las dudas que pueda haber con el voto por el correo tras las «maniobras» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha emplazado a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. Además, ha confirmado que su partido ha acudido a la Junta Electoral Central (JEC) para que se pronuncie sobre el censo.
«Hemos recurrido a la Junta Electoral Central, que ya emitió informes diciendo que había cosas extrañas en la ‘ley de nietos'», ha declarado Muñoz en una entrevista en Cope, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada por la posibilidad de que al final puedan votar en las generales todos los nacionalizados hasta el 1 de agosto.
La líder de Sumar rechaza la oferta de primarias de Podemos: «Es mejor acordar que competir»
La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha rechazado este martes la oferta de primarias abiertas de Podemos para elegir un candidato conjunto en la izquierda en las próximas elecciones generales, ya que ha asegurado que «es mejor acordar que competir» entre partidos.
«Nosotros llevamos meses trabajando sobre una idea sencilla, que es que es mejor acordar que competir entre nosotros. Las primarias no son una línea roja, pero es que el método que nosotros estamos trabajando es otro. Es el del diálogo, del consenso y el acuerdo entre las organizaciones», ha dicho.
Puente defiende la «pulcritud» de la convocatoria electoral y tilda al PP de «amateur» por no estar «preparados»
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido la «pulcritud» del adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha tildado al PP de «partido profundamente amateur» al considerar que la convocatoria les «ha pillado con el pie completamente cambiado».
«Quien no está preparado en este tipo de cosas, ¿cómo va a estar preparado para gobernar un país?», ha planteado Puente a través de un vídeo publicado en sus redes, en el que ha criticado la comparecencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ofrecer un «mensaje pobre» y un «ambiente» de «velatorio».
Para Puente, la respuesta del PP da a entender que «les ha pillado con el pie completamente cambiado» o que no «las quieren realmente, a pesar de pedirlas». «Y es que es un partido profundamente amateur», ha sostenido.
Junqueras (ERC) acusa a PSOE y Junts de «reventar» la financiación o la quita del FLA por interés propio
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado este martes a PSOE y Junts de «reventar» la nueva financiación autonómica, la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autónómico (FLA) o la gobernanza catalana del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por intereses partidistas.
«4.700 millones de los bolsillos de las familias de este país son mejor que cero, seguro. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe cómo está la educación, la salud, los servicios sociales o las infraestructuras de este país. Es un disparate descomunal. Es una prueba de egoísmo y de insensibilidad, de inconsciencia y de irresponsabilidad tanto por parte de Junts como del PSOE», ha dicho en una entrevista en Ser Cataluña.
Junqueras anuncia que Rufián (ERC) será el candidato republicano al Congreso
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, repetirá como cabeza de lista a las elecciones generales del 29 de noviembre.
«Seguro que será candidato por Esquerra Republicana» ha dicho en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press al preguntársele por ello.
PSOE pide «ampliar» los apoyos progresistas ante las elecciones frente a «PP-Vox, la coalición de los buitres»
El PSOE ha avisado que «está preparado» para afrontar el adelanto electoral y ha instado a «ampliar los apoyos» para «continuar con un Gobierno progresista» frente a PP y Vox, a quien ha calificado como «la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo».
«El PSOE está preparado y el secretario general tiene todo nuestro apoyo. Enfrente tendremos a una coalición PP-Vox, la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo. Una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral», ha trasladado el PSOE en un comunicado.
Así se ha expresado la formación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase este lunes su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la «ola revolucionaria» o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.
Iniciativa-Compromís aboga por «una candidatura amplia y emancipadora» de toda la izquierda valenciana
Iniciativa-Compromís ha reunido hoy a su ejecutiva, ante la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, y al respecto ha abogado por concurrir a los comicios con «una sola candidatura lo más amplia posible que aglutine a todas las fuerzas valencianas de izquierdas y emancipadoras» encabezada por Alberto Ibáñez, actual diputado de Compromís adscrito a Sumar, según ha informado la formación en un comunicado.
El objeto del encuentro de la Ejecutiva ha sido perfilar la posición de la formación ante esta «partida histórica» y al respecto aboga porque «el día 29 de noviembre solo haya una papeleta de una izquierda hermanada para hacer políticas para la gente». «Hay partida y también hay partido. Por eso se ha decidido acelerar las conversaciones con Esquerra Unida y Podemos, pero también ofrecer un espacio a otras formaciones y movimientos porque esa es nuestra esencia», ha señalado.
Aznar avisa de que, si Sánchez lograra formar otra vez Gobierno, España iría a una «república»
El ex presidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha manifestado este lunes que las elecciones generales del 29 de noviembre son las «más importantes desde el comienzo de la transición», puesto que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y sus «aliados» quieren darle un carácter «prácticamente constituyente» y si llegaran a gobernar de nuevo, España acabaría siendo «una república».
Milei anuncia un viaje a España en plena campaña electoral tras convocatoria de Sánchez
El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará durante el mes de octubre a España, en plena campaña electoral, según dijeron fuentes oficiales en Buenos Aires, horas después del anuncio realizado este lunes por el presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales.
Las fuentes del Gobierno argentino no precisaron los motivos del viaje, ni las fechas exactas, ni detalles de la agenda de Milei en España.
El viaje de Milei se confirmó horas después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara su decisión de convocar a elecciones generales el próximo 29 de noviembre.
El Gobierno aprobará decretos de vivienda este martes y buscará de nuevo su convalidación
El Gobierno aprobará este martes los dos decretos ley de vivienda que el Congreso no convalidó el pasado viernes e intentará sacarlos adelante mediante la Diputación Permanente, ya que con las Cortes disueltas se activa este órgano en el que los partidos favorables a la medida podrían contar con mayoría suficiente.
Tras el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la posterior disolución de las Cortes, la Diputación Permanente cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas durante este periodo.
En este órgano, el Gobierno tendría mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería determinante.
Pedro Sánchez arranca la campaña: comparecerá tras el Consejo de Ministros
El presidente del Gobierno arranca la campaña electoral para las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha anunciado que será él el que protagonice la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Algo insólito, ya que siempre salen a dar explicaciones los principales ministros de las medidas acordadas.
El BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para el 29-N
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto 806/2026 con el que se procede a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, tendrá lugar el 23 de diciembre. La citada convocatoria se realiza tras la deliberación ayer en Consejo de Ministros Extraordinario, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General».
Maíllo reafirma que no será candidato del Frente Amplio e invita a Podemos a sentarse a debatir sobre primarias
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reafirmado este martes que no será candidato de la confluencia de partidos de izquierda que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre bajo la denominación de Frente Amplio, dado que entiende que su papel ahora está en Andalucía, donde es parlamentario, al tiempo que ha animado a Podemos a «debatir» en torno a una mesa la propuesta de primarias abiertas que este pasado lunes planteó Irene Montero de cara a dichos comicios.
En concreto, la eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, planteó este pasado lunes a los partidos de Sumar, como condición para confluir de cara a dichos comicios, la celebración de unas primarias abiertas a toda la izquierda los días 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición.