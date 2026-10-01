El Ayuntamiento de Palma exige al delegado socialista del Gobierno que desaloje la acampada de la Plaza España

El Ayuntamiento de Palma reclama al delegado socialista del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que actúe de manera inmediata para poner fin a la acampada que continúa en la Plaza España, una vez vencido el plazo comunicado por la organización a la propia Delegación para llevar a cabo la concentración.

El Consistorio reclama a la Delegación del Gobierno que asuma sus responsabilidades y adopte de manera inmediata las medidas necesarias para restablecer la normalidad, teniendo en cuenta que la Plaza España es un espacio público por el que cada día pasan 50.000 personas y en estos momentos está siendo ocupado con tiendas de campaña, impidiendo que los servicios públicos municipales puedan realizar las labores diarias y ordinarias de limpieza y mantenimiento, y que los ciudadanos puedan hacer uso del espacio con normalidad.

Del mismo modo, se han colgado banderas y otros elementos en la estatua del Rey en Jaume, teniendo que escalar necesariamente hasta la base del monumento para su colocación, con el peligro para la integridad física de las personas que ello supone y los daños que se pueden ocasionar a la propia estatua.

El Ayuntamiento debe prevenir cualquier situación que pueda afectar a la seguridad, salubridad, civismo y convivencia en la ciudad, y es por ello que insta a la Delegación del Gobierno a que actúe y a las personas acampadas a que abandonen el lugar, retiren las tiendas, mobiliario y todos los enseres instalados y dejen el lugar en perfecto estado, para que todos los ciudadanos puedan hacer uso del espacio con normalidad.

El Consistorio respeta el derecho de manifestación y concentración, pero subraya que su ejercicio no puede suponer una apropiación del espacio público que incumpla la normativa vigente. Por todo ello, insta a la Delegación del Gobierno a intervenir sin más demora con el objeto de garantizar el uso adecuado del espacio público y el respeto a las normas.