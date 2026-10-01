Carmen Planas respalda en Madrid la reelección de Garamendi al frente de la CEOE hasta 2030

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha respaldado este jueves la reelección de Antonio Garamendi como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para el periodo 2026-2030.

La elección se ha producido durante la Asamblea General Electoral de la CEOE, celebrada en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la que los representantes de las organizaciones empresariales territoriales y sectoriales integradas en la patronal han reelegido por unanimidad a Garamendi para un tercer mandato.

El Comité Ejecutivo de CAEB ya había acordado el pasado mes de julio apoyar la candidatura de Garamendi a la presidencia de la CEOE.

Tras conocerse su reelección, Planas ha trasladado su enhorabuena al presidente de la patronal española y ha puesto en valor la labor desarrollada durante los últimos cuatro años al frente de la organización empresarial.

La presidenta de CAEB ha destacado especialmente el papel de Garamendi en «la defensa de la unidad de los intereses de los empresarios de toda España» durante un periodo marcado, según ha señalado, por la inestabilidad política.

En este contexto, Planas ha defendido la necesidad de reforzar la interlocución empresarial para afrontar los retos de la economía española. «Necesitamos una voz empresarial fuerte y unida para lograr alcanzar acuerdos que mejoren la productividad y competitividad de las empresas españolas», ha afirmado.