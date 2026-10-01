Baleares roza su récord histórico de llegada de inmigrantes ilegales en patera: 1.367 en septiembre

Las Islas Baleares se han quedado en septiembre a tan sólo 17 inmigrantes ilegales de igualar el récord histórico de llegadas de ilegales en patera a las costas del archipiélago. Delegación del Gobierno ha detallado la interceptación total de 1.367 ilegales durante septiembre, muy cerca del récord absoluto, registrado en agosto de 2025, con 1.384.

Los 1.367 ilegales interceptados en la costa o en las aguas de Baleares en septiembre lo han hecho repartidos en 83 pateras. Los promedios rozan también el escándalo al que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin poner remedio: más de 45 ilegales cada día en casi tres pateras llegadas todos los días del último mes computado, que es septiembre.

Estas elevadas cifras superan los dos meses que hasta ahora lideraban las llegadas durante este año 2026: julio, con 1.161 inmigrantes irregulares, y agosto, con 1.007.

En todo 2005, año con registros récord en la historia de Baleares, sólo dos meses superaron la llegada de más de mil ilegales. Este año, y a falta de los meses de mayor intensidad, la cifra ya se ha superado en tres ocasiones.

Se da otra circunstancia que llama la atención: 607 de los 1.367 ilegales subsaharianos y magrebíes interceptados en el último mes en Baleares, prácticamente la mitad del total, lo han hecho en la más pequeña de todas las islas del archipiélago: Formentera.

Los responsables del Consell de Formentera, así como la mayoría de la sociedad y organizaciones civiles, llevan todo el año clamando al cielo por la saturación de todas sus instalaciones a causa de la constante llegada de inmigrantes. Los menas desbordan desde hace años sus servicios sociales.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ya avanzó que en octubre tiene prevista una reunión con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a quien volverá a trasladar la problemática que sufre el archipiélago en materia migratoria.

Esta reunión, adelantada por Prohens para abordar diferentes problemáticas que afectan a las regiones mediterráneas, tendrá lugar aproximadamente un año después del encuentro con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en el que se reclamó la activación de Frontex en el archipiélago.

Según indicó, desde aquel momento no se ha cejado en el empeño de trasladar la cuestión a las instituciones europeas y se están agendando reuniones en Bruselas para seguir reclamando recursos para gestionar los flujos migratorios.

«La única política migratoria que le conozco es la de colocar carpas», aseguró el pasado viernes Marga Prohens sobre Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, a quien ha pedido que visite las instalaciones en los puertos «que iban a ser provisionales» y a los alcaldes de los pueblos a donde llegan las pateras.

Prohens recordó que hace dos años la llamaban «alarmista» cuando alertaba de que Baleares iba camino de convertirse en Canarias.