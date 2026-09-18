Pedro Sánchez cumple un año ignorando el ofrecimiento de la UE para desplegar Frontex en Baleares

El próximo 15 de octubre se cumplirá un año desde que el comisario europeo de Inmigración y Migraciones, Magnus Brunner, ofreció a Marga Prohens el despliegue de Frontex en Baleares tras los alarmantes datos de llegada de pateras a las Islas a través de la ruta argelina.

La única condición que puso Brunner fue que el Gobierno español debía solicitarlo. Un año después, Frontex sigue sin desplegarse en las Islas porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado el ofrecimiento de la Comisión Europea. Por esta razón, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha espetado hoy: «Queremos Frontex, ya».

Costa ha evitado este viernes establecer una relación directa entre el aumento de la llegada de pateras a las costas de Baleares con el incremento de la criminalidad que constatan los balances del Ministerio del Interior, aunque ha señalado que «comprende» la preocupación ciudadana por esta cuestión.

«No seré yo el que haga una vinculación directa entre la llegada de pateras y el incremento de la criminalidad, pero es evidente que muchos ciudadanos sí que hacen esta relación y, por lo tanto, nos preocupa», ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

Para el portavoz, no es casualidad que la ruta hacia Baleares haya superado a la ruta canaria. «El flujo sigue creciendo y el Gobierno central sigue mirando hacia otro lado», ha añadido. En este sentido, el Gobierno central decidió ayer mismo el despliegue de Frontex en Ceuta.

Por otra parte, Antoni Costa ha reiterado la petición de desplegar Frontex en Baleares. «El único culpable de que Frontex no esté desplegado en Baleares es el Gobierno central», ha señalado.

Durante este año, el inmovilismo del Ejecutivo central ha quedado reflejado con el anuncio de que el avión de Frontex con base en Málaga a veces sobrevuela el archipiélago balear.