Cuándo es el Real Madrid de baloncesto – Dubai: a qué hora empieza y cómo ver en directo por TV las semifinales de la Supercopa de la Euroliga

Comienza una nueva competición como es la Supercopa de la Euroliga y el Real Madrid de baloncesto podrá pelear por llevarse el título. Para ello tendrá que enfrentarse al Dubai Basketball en las semifinales y sólo uno de los dos podrá alcanzar la gran final del torneo, donde se tendrían que enfrentar al ganador del duelo que protagonizarán el Olympiacos y el Fenerbache. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque que se disputará en el Etihad Arena de Abu Dabi.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Dubai: a qué hora y cuándo es la Supercopa de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto ha viajado a Abu Dabi para jugar la Supercopa de la Euroliga, siendo este el primer año que se celebra este torneo. En él participarán el Olympiacos, Fenerbahce, el conjunto blanco y también el Dubai Basketball, que ejerce como el anfitrión. La organización ha programado el encuentro que corresponde a las semifinales de este torneo entre los de Pedro Martínez y los organizadores de la competición para este viernes 18 de septiembre. El horario de comienzo del encuentro está programado para las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto – Dubai de la Supercopa de la Euroliga

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los cuatro encuentros que se jueguen en la Supercopa de la Euroliga. El Real Madrid de baloncesto – Dubai que corresponde a las semifinales de este torneo se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Vamos, Movistar Plus+ o por Baloncesto por M+. Los clientes de este medio que tengan contratado el paquete de Deportes podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Etihad Arena de Abu Dabi. Recalcamos que el encuentro no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información de todo lo que ocurra estos días en la Supercopa de la Euroliga, prestando especial atención, obviamente, a los de Pedro Martínez. Narraremos en directo y en vivo online el resultado de los partidos más destacados y cuando finalice el Real Madrid de baloncesto – Dubai de semifinales publicaremos la crónica y compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las declaraciones de los protagonistas que nos lleguen desde Abu Dabi.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Dubai

Además, todos los amantes de este deporte y seguidores del cuadro madridista que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de las semifinales de la Supercopa de la Euroliga tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Etihad Arena para contar lo que esté ocurriendo en el Real Madrid de baloncesto – Dubai.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Dubai de la Supercopa de la Euroliga

El Etihad Arena, ubicado en Abu Dabi, es el escenario donde se jugará toda la Supercopa de la Euroliga y, por consiguiente, este Real Madrid de baloncesto – Dubai de las semifinales del torneo. Este pabellón fue inaugurado en 2021, por lo que hablamos de un recinto deportivo bastante nuevo. En su interior caben 18.000 espectadores y se espera que haya un ambientazo estos días para disfrutar de cuatro de los mejores equipos del planeta.

Calendario de la Supercopa de la Euroliga

Semifinales

Olympiacos – Fenerbahce. A las 16:00 horas del viernes 18 de septiembre.

Real Madrid de baloncesto – Dubai Basketball. A las 19:00 horas del viernes 18 de septiembre.

Tercer y cuarto puesto

Perdedor del partido 1 contra el perdedor del partido 2. Sábado 20 de septiembre a las 16:00 horas.

Final