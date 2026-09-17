Florentino Pérez viaja a Ceuta este viernes acompañado del caballa Pirri para mostrar su apoyo tras la invasión

El Real Madrid estará este viernes en Ceuta. Florentino Pérez, Emilio Butragueño y Pirri acudirán a la ciudad autónoma en representación del club blanco con el objetivo de mostrar su apoyo y cercanía al pueblo ceutí. Viajan a Gibraltar en vuelo privado y de ahí en helicóptero a Ceuta. Una visita institucional encabezada por el presidente madridista y en la que también participarán el director de Relaciones Institucionales y el presidente de honor de la entidad. Será recibido por el presidente Juan Jesús Vivas en el Ayuntamiento a las 11:30 horas.

La presencia de Pirri tendrá un significado especialmente importante. José Martínez Sánchez nació en Ceuta y siempre ha mantenido una estrecha vinculación con su tierra. El histórico futbolista comenzó allí su trayectoria antes de incorporarse al Granada y dar posteriormente el salto al Real Madrid, club en el que construyó una carrera que le convirtió en una de las grandes leyendas de la entidad.

Pirri disputó 561 partidos oficiales con el conjunto blanco y marcó 172 goles. Durante sus 16 temporadas como madridista conquistó diez Ligas, cuatro Copas de España y una Copa de Europa. Además de destacar como centrocampista y defensa, ejerció como capitán y se convirtió en una referencia por su entrega, resistencia y compromiso con la camiseta.

Una visita con marcado carácter institucional

Florentino Pérez estará al frente de una delegación que pretende trasladar directamente el respaldo del Real Madrid a los ciudadanos de Ceuta. Junto a él viajará Emilio Butragueño, una de las principales figuras institucionales del club y representante habitual de la entidad en este tipo de actos.

La visita se produce después de las diferentes muestras de apoyo que ha recibido Ceuta desde el mundo del fútbol durante las últimas semanas. El propio Real Madrid aceptó recientemente participar en la iniciativa «Todos somos caballas» antes del encuentro disputado frente al Elche en el Martínez Valero.

El desplazamiento de Florentino, Butragueño y Pirri reforzará ahora ese respaldo institucional. Para el presidente de honor supondrá, además, regresar a su ciudad natal representando al club en el que desarrolló prácticamente toda su carrera. El Real Madrid estará este viernes en Ceuta y lo hará con uno de los ceutíes más importantes de la historia del deporte español como principal símbolo de la visita.