El Real Madrid sí apoyó a Ceuta mientras el Barcelona rechazó lucir la misma camiseta

El Real Madrid y el Barcelona actuaron de manera diferente ante la iniciativa de apoyo a Ceuta promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios durante varios partidos disputados en la Comunidad Valenciana. Mientras la entidad madridista aceptó participar en el acto antes de enfrentarse al Elche, el club azulgrana decidió no lucir la camiseta durante su visita al Levante.

Después del calentamiento en el Martínez Valero, el Real Madrid fue informado de la iniciativa y de que acciones similares ya se habían realizado en otros estadios de la Comunidad Valenciana. La propuesta consistía en que los jugadores saltasen al terreno de juego con una camiseta blanca en la que podía leerse el lema «Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar».

El Real Madrid aceptó la petición realizada por el Elche y participó institucionalmente en el acto. La mayoría de los futbolistas blancos lucieron la prenda durante la salida al césped, aunque Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Konaté la llevaron levantada y se la quitaron antes de terminar el pasamanos. La entidad dejó claro que cada integrante de la plantilla tenía libertad para decidir si quería ponérsela.

El Barcelona decidió no participar

La postura institucional del Barcelona fue distinta. En el partido disputado contra el Levante en el Ciutat de Valencia, los futbolistas del conjunto local salieron al campo con la camiseta de apoyo a Ceuta, mientras que los jugadores azulgranas lo hicieron directamente con su equipación de juego. El club catalán decidió no participar en la iniciativa.

La acción se desarrolló en tres encuentros. Levante, Villarreal, Betis, Elche y Real Madrid aceptaron lucir la camiseta, mientras que el Barcelona fue el único club que no se sumó. En el Villarreal-Betis, los jugadores de ambos equipos participaron en el acto, incluido Abde, internacional marroquí del conjunto verdiblanco.

El Madrid aceptó y respetó la libertad de sus jugadores

Desde el Real Madrid explican que el club es un grupo humano en el que conviven diferentes opiniones, sensibilidades y visiones de la realidad. La institución decidió aceptar la propuesta del Elche, pero no obligó a sus futbolistas a participar de una manera determinada.

De este modo, el Real Madrid sí se sumó como institución al mensaje de apoyo a Ceuta y respetó la decisión individual de cada jugador. Una postura diferente a la adoptada por el Barcelona, que rechazó participar como club y no llegó a ofrecer a sus futbolistas la posibilidad de lucir la camiseta sobre el terreno de juego.