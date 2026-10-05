La sub-21 más madridista aguarda el salto a la absoluta

El Real Madrid cuenta con una nutrida presencia de jugadores formados en La Fábrica en la lista de convocados de la selección española sub-21 para el primer parón internacional de la temporada. Hasta ocho futbolistas de la convocatoria de David Gordo pasaron por las categorías inferiores del club merengue, nueve si se incluye a un Carlos Espí que milita actualmente en el primer equipo. Además del delantero, Iván Fresneda, que pasó cuatro años en Valdebebas, también ha dado el salto a la Absoluta durante este parón.

El combinado sub-21 español afronta ante Rumanía el último compromiso de la fase de clasificación para el Europeo del próximo verano. La derrota ante Finlandia impidió que España sacara su billete para el torneo con mayor margen, pero sigue dependiendo de sí misma en la última jornada.

Los pupilos de David Gordo reciben en Can Misses, Ibiza, a un rival ante el que un empate dejaría prácticamente sellada la clasificación. España aventaja en dos puntos a Finlandia, a la que supera por nueve goles en el diferencial. Pese a ello, el combinado sub-21 buscará el triunfo para cerrar con las mejores sensaciones su billete al Europeo.

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Entre la convocatoria original del seleccionador para los tres compromisos de este parón internacional, más de un tercio han vestido la camiseta del Real Madrid en algún punto de su carrera. En portería, Fran González estuvo entre los tres porteros elegidos, pero tuvo que abandonar la concentración por lesión. El ex guardameta del Castilla, actualmente en el Sevilla, contó con la confianza del seleccionador pese a no sumar minutos en el cuadro hispalense.

En la parcela defensiva, Jacobo Ramón, Rafa Obrador e Iván Fresneda conforman la representación con pasado madridista. El lateral diestro del Sporting de Portugal participó en el primer encuentro, pero promocionó a la Absoluta tras la baja de Eric García. Formado también en las canteras de Leganés y Valladolid, Fresneda jugó durante cuatro temporadas, entre 2014 y 2018, en los campos de Valdebebas. Por parte del defensor del Como, con opciones de regresar al Real Madrid el próximo verano, ante Finlandia volvió a hacer gala de su buena relación con el gol marcando el único tanto en la derrota en tierras finesas.

Chema Andrés es el gran nombre del centro del campo entre los ex madridistas. El futbolista del Brighton apunta a formar pareja con el culé Marc Bernal en el último compromiso de la fase de clasificación. En la medular de La Rojita también está Mario Martín, futbolista del Getafe sobre el que el Real Madrid mantiene cierto control sobre su futuro. Reconvertido a mediapunta en el Watford, equipo de la Segunda inglesa, Iker Bravo también pasó por Valdebebas. El entonces delanter militó tanto en el Juvenil A como en el Castilla durante su periplo en el conjunto blanco.

El Real Madrid busca el salto a la absoluta

En la delantera coincidieron dos nombres cuya presencia en el primer equipo del Real Madrid esta temporada estuvo ligada de manera estrecha. La salida de Gonzalo García, que puso rumbo al Fulham, precipitó el fichaje de Carlos Espí como recambio para la delantera.

El ex del Levante, tras firmar un repoker ante San Marino, recibió la llamada de Luis de la Fuente para incorporarse al trabajo con la campeona del mundo tras la baja de Ferran. Otra ausencia, como fue la de Grimaldo, también le valió un billete y el debut con la Absoluta a Fran García, otro jugador formado en La Fábrica.

La selección española sub-21 es el paso previo a la absoluta y, de hecho, varios debuts de internacionales suelen producirse mediante promociones desde La Rojita. Así ha sido el de Fresneda y apunta a ser el de Carlos Espí si cuenta con minutos en el duelo en Croacia con el que se cierra el parón. Varios de los futbolistas de la Sub-21 formados en el Real Madrid aspiran a seguir sus pasos. Jacobo Ramón y Chema Andrés están en el radar del seleccionador, además de un Gonzalo García que ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Absoluta.