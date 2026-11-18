El Real Madrid visita este miércoles el Turkcell Basketbol Gelisim Merkezi (Centro de Desarrollo del Baloncesto), un pabellón que no le es ajeno, pero en el que le espera esta vez un rival al que nunca se ha enfrentado: el Besiktas. El equipo turco, que comparte cancha con el Anadolu Efes, es el único que debuta esta temporada en la Euroliga y, por primera vez, se medirá al que más veces la ha ganado.

El de este miércoles a las 18:00 horas será el primer enfrentamiento de la historia entre Besiktas y Real Madrid y los precedentes más recientes indican que los blancos hacen pagar la novatada a aquel que se estrena en la competición. En los últimos cinco años, todos los nuevos participantes han sucumbido en su primera vez frente al 11 veces campeón de Europa.

Yarın Real Madrid maçı için Basketbol Gelişim Merkezi’nde buluşuyoruz. 🤜🤛 Bilet almak için 👇 https://t.co/ptTbbYM3Iu @EuroLeague | #HearWeAre — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 17, 2026

Son cuatro triunfos del cuadro madridista en esta década ante nuevos oponentes. La primera se produjo a finales de 2021. El Real Madrid, en la última temporada con Pablo Laso en el banquillo, se impuso a un debutante Mónaco por 94-86 en el Palacio. A la larga, el equipo monegasco terminó convirtiéndose en una de las grandes potencias de la Euroliga e incluso fue subcampeón en 2025. Sin embargo, el dispendio económico le hizo declararse en bancarrota y no se levantó. El pasado 7 de octubre se confirmó su desaparición apenas 17 meses después de disputar aquella final europea.

El segundo precedente es la primera visita del Real Madrid al Paris Basketball, equipo que, tras ganar la Eurocup en 2023, dio el salto a una Euroliga en la que todavía se mantiene. En diciembre de 2024, los blancos, con Chus Mateo como entrenador, también en su último curso al frente, vencieron fuera de casa (85-96) al conjunto parisino. Entonces, lideraba la competición y unos meses después terminó complicándole la temporada.

Cuatro de cuatro esta década

El Paris venció al Real Madrid en el primer partido de aquel play-in y la derrota obligó a los blancos a jugársela a un encuentro a vida o muerte contra el Bayern de Múnich. La victoria evitó una eliminación temprana, pero exigió al equipo madridista batirse contra el temible Olympiacos, líder de aquella fase regular. El resultado fue un 1-3 en la serie que supuso su adiós a la Euroliga.

El Madrid les hizo pagar la novatada a los dos clubes que se estrenaron la pasada temporada. El primero fue el Hapoel Tel Aviv, al que ganó por la mínima en su visita a Bulgaria (74-75) y posteriormente eliminó en el play-off concediendo un sólo partido de la serie (3-1). Los blancos también superaron al Dubai Basketball (107-93, único extranjero de la Euroliga, en su visita al Palacio el 2 de enero de 2026), pero cayeron en Emiratos Árabes.

Sin embargo, a finales de septiembre, con Pedro Martínez ya como técnico, el Real Madrid remontó en la prórroga al Dubai de Xavi Pascual para meterse en la final de la nueva Supercopa europea y la terminaron levantando al ganar al Olympiacos. Ahora quieren someter a otro oponente que está teniendo un inicio más que digno en la competición, con cinco victorias y seis derrotas, aunque sólo uno de sus triunfos lo ha logrado como local.

Esta nueva doble jornada y, en concreto, el choque en Estambul (Turquía) se presenta para el Real Madrid como una oportunidad dorada de dar otro salto en la clasificación. Antes de que arrancase la jornada 12, entre el líder, Valencia Basket, y el noveno, Dubai, sólo había una victoria de separación, con los cuatro primeros igualados a 8-3 y del quinto al noveno a 7-4. Equilibrio máximo en una edición preciosa de la Euroliga.