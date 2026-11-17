Pedro Martínez reflexionó este martes acerca de varios temas que ocupan la actualidad del baloncesto. Lo hizo en la previa de otra doble jornada de Euroliga, en la que el Real Madrid visitará al Besiktas este miércoles y al Olympiacos el viernes. Ante los medios en Valdebebas, el catalán se mojó por primera vez sobre la posible llegada de la NBA a Europa y también valoró la marcha de varios de sus jugadores con sus selecciones la próxima semana para disputar la ventana FIBA.

Sobre la primera cuestión, Pedro Martínez mostró su opinión poniéndose en el papel de entrenador y de aficionado. «Yo me adapto a lo que mi club decida, y lo que decida bien decidido está. Competiremos donde nos digan, con la mejor de las mentalidades y haciendo el mejor trabajo posible. El Real Madrid es un club con un historial impresionante y tiene que estar en las mejores competiciones que haya. A mí me gusta la Euroliga. Es una competición que tiene una gran tradición y está muy bien organizada», afirmó el técnico madridista.

En cuanto a la fuga de los internacionales, entre ellos los españoles Alberto Abalde y Jaime Pradilla, Pedro Martínez confesó que, en función de sus intereses como gestor de la plantilla blanca, preferiría que éstos no se marchasen. «Gracia no me hace porque los jugadores están muy exigidos físicamente, jugamos muchísimos partidos y la temporada es muy larga. Por su parte, los jugadores están motivados por ir con sus equipos nacionales. Les hace ilusión y quieren ir. Preferiría que no fueran, pero entiendo que vayan y cruzamos los dedos para que no se lesionen», comentó.

El catalán también se mostró satisfecho con el regreso de Eli John Ndiaye después de que el Real Madrid haya roto su cesión en el Joventut de Badalona debido a la plaga de lesiones en la posición de ala-pívot: «Ha sido muy bien recibido por sus compañeros porque lo conocen todos y le tienen un gran aprecio personal. Ahora necesita algunos días para acabar de asentarse, pero lo he visto motivado». El canterano no ha formado parte de la expedición que se ha desplazado a Turquía para el primero de los dos partidos de esta semana.