Vinicius ha completado una gran ventana de selecciones con Brasil. En dos partidos ha marcado cinco goles y este martes, ante Singapur, firmó un hat-trick en tan sólo 12 minutos. Pese a ello, y a que estos goles le sirven para reencontrarse tras su sanción en España, Vinicius quiere más y lanzó un dardo a Carlo Ancelotti, su entrenador en la selección de Brasil.
El técnico italiano -que vio el partido desde la grada porque estaba sancionado- cambió a Vinicius en el minuto 60 de este amistoso jugado en Singapur y que Brasil ganó por 0-7. A la hora de juego, Ancelotti hizo cuatro cambios, entre ellos Vinicius.
Al jugador del Real Madrid se le vio molesto por ese cambio. Hizo unos gestos de estar contrariado por tener que salir del terreno de juego. Tras el partido, Vinicius lanzó un dardo a Ancelotti porque dijo que habían «acordado» que tenía que jugar 75 minutos en este encuentro, es decir, 15 más de los que disputó.
«Estaba acordado que jugaría 15 minutos más, pero siempre quiero marcar más goles», comentó Vinicius tras el partido, reconociendo que los tres goles le supieron a poco. Después intentó corregir un poco esas palabras al decir que estaba «contento porque todo el mundo (en referencia a sus compañeros)» habían participado del partido.
Sobre su hat-trick, Vinicius dijo que espera que sea «el primero de muchos» y que está «contento por la victoria y los goles». «Ahora toca volver a centrarme en mi club y estar al 100%», añadió el brasileño, que ya ha cumplido la sanción de cuatro partidos en Liga, por lo que podrá estar disponible para Mourinho para todos los partidos, tanto de Champions como de Liga.