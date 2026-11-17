El Real Madrid es cada vez menos dependiente económicamente de lo que sucede sobre el césped. El club presidido por Florentino Pérez lleva más de dos décadas trabajando en un modelo de negocio que le permita competir al máximo nivel sin que sus cuentas estén condicionadas en exceso por los resultados deportivos o por los ingresos que reparten los diferentes organismos futbolísticos. Los datos del último informe económico de la entidad reflejan hasta qué punto ha cambiado la entidad madridista desde la llegada del actual presidente. El 74% de sus ingresos procede de la explotación comercial de su marca y de su estadio. Solamente el 26% corresponde a los derechos de televisión y a las competiciones.

En el año 2000, cuando Florentino Pérez llegó por primera vez a la presidencia del Real Madrid, el escenario era muy diferente. Los ingresos derivados de la televisión y las competiciones representaban el 42% del total, mientras que las actividades comerciales suponían únicamente el 26%. Más de dos décadas después, el club blanco ha conseguido invertir prácticamente esa relación. El marketing representa actualmente el 44% de sus ingresos, mientras que la explotación del estadio aporta otro 30%.

Detrás de esta transformación hay una estrategia que ha marcado buena parte de las decisiones de Florentino Pérez durante sus años al frente del club. El objetivo siempre ha sido que el Real Madrid pueda explotar sus propios recursos y reducir su dependencia de los ingresos que generan y distribuyen organismos como la FIFA, la UEFA, la Liga o la Real Federación Española de Fútbol. Cuanto mayor sea la capacidad del club para generar sus propios recursos, mayor será su autonomía económica.

Una transformación de 464 millones

Los números permiten comprender la magnitud del cambio. Desde la temporada 2018-2019, la última antes del inicio de las obras del Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha aumentado sus ingresos en 464 millones de euros. De esa cantidad, solamente 33 millones proceden del crecimiento de los ingresos derivados de la televisión y las competiciones. Es decir, apenas un 7%.

La explotación comercial de la marca Real Madrid explica 243 millones de ese incremento, mientras que otros 188 millones corresponden al crecimiento de los ingresos del estadio. Prácticamente todo el dinero adicional que ha conseguido generar la entidad madridista durante este periodo procede de negocios sobre los que tiene una mayor capacidad de gestión.

La transformación del Santiago Bernabéu juega un papel fundamental en este escenario. La idea de Florentino Pérez nunca fue únicamente construir un estadio más moderno, sino convertirlo en una instalación capaz de generar recursos durante todo el año. El Tour, la restauración, las áreas VIP o los eventos comerciales forman parte de un negocio que va mucho más allá de los días de partido.

Una mayor independencia económica

El Real Madrid cerró el último ejercicio con unos ingresos de explotación de 1.221 millones de euros antes de la venta de activos y con un beneficio después de impuestos de 26 millones. Para la presente temporada, la entidad ha presupuestado unos ingresos de 1.250 millones, lo que supondría establecer un nuevo récord económico.

La importancia de estas cifras no reside únicamente en la capacidad del Real Madrid para facturar cada vez más, sino en la procedencia de ese dinero. La diversificación de los ingresos permite amortiguar el impacto económico de una mala temporada deportiva. Ganar la Champions sigue siendo fundamental para el prestigio y las cuentas del club, pero quedarse por el camino no tiene por qué comprometer su estabilidad.

Al mismo tiempo, este modelo permite afrontar el creciente coste de las plantillas deportivas y competir en un mercado en el que cada vez hay más clubes respaldados por grandes fortunas o inversores externos. El Real Madrid, que pertenece a sus socios, necesita generar sus propios recursos para mantenerse en esa carrera.

El fútbol sigue siendo el motor de todo, pero el Real Madrid ha conseguido construir alrededor de él un negocio que cada vez depende menos de sus resultados.