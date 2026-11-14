Courtois se lanza a comprar la Reggiana, el primer equipo en el que entrenó Ancelotti

Thibaut Courtois se lanza a comprar la Reggiana, un equipo que actualmente milita en la Serie C de Italia (tercera categoría) y que fue en el que debutó como entrenador Carlo Ancelotti. El portero del Real Madrid, a través de su empresa Nxtplay Capital, quiere hacerse con este club italiano en un 100%.

Courtois, con su socio Gonzalo Vila, ha presentado una oferta para adquirir la totalidad de la AC Reggiana 1919, un club de la ciudad de Reggio Emilia, que ahora milita en tercera categoría, pero que es uno de los clubes históricos de Italia. Realmente, este equipo es una refundación, pero recoge toda la historia del anterior.

La Reggiana fue el primer equipo en el que entrenó Carlo Ancelotti, hace ahora 30 años, en la temporada 1995/96. Además, el ex entrenador del Real Madrid, actual seleccionador de Brasil, nació en la localidad de Reggiolo, muy cerca (y en la provincia que lleva ese nombre) de Reggio Emilia.

A esta ciudad quiere ir Thibaut Courtois, que ya ha comprado a través de Nxtplay Capital otros equipos, como por ejemplo el Extremadura en España. También tiene parte del Le Mans francés, aunque en estos casos no tiene la totalidad del accionariado, algo que sí quiere hacer en la Reggiana. Por ahora, sólo ha hecho una oferta.

Según avanza La Gazzetta dello Sport, la oferta del grupo de Courtois es el resultado de varios meses de trabajo en el que la empresa del portero madridista ha hecho un análisis tanto del equipo como de la ciudad y la zona. Se han reunido con empresas locales, ha visitado a la Reggiana en varias ocasiones y también han tenido contactos habituales con socios de este equipo.

Tanto la zona en la que se encuentra, en la provincia, como el propio club tienen un margen de mejora y de posibilidades en las que se fijó Thibaut Courtois y su empresa.