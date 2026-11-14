Bernardo Silva avala a Mourinho: «Me ve un enlace entre defensa y ataque»

Bernardo Silva ha encontrado su función dentro del éxito que está teniendo el Real Madrid en los últimos meses. El portugués se ha acoplado en el esquema de José Mourinho y ya es una pieza relevante que funciona, haciendo ese trabajo que no se ve en el campo y que resulta vital para sostener el mediocampo. Unos frutos que el luso ve y que agradece como una muestra de fe a poder remontar después de un inicio complicado. Aunque como todo jugador de élite, quiere jugar más.

La gestión de minutos está medida, y Bernardo cada vez es más importante. Titular en los cinco últimos partidos con el Real Madrid, el centrocampista se ha visto recompensado por ser ese eslabón que necesita el equipo en compañía de otros dos que están arrasando, Güler y Bellingham. Un factor clave que está dando a Mourinho ese poder de posesión que ahoga a sus rivales. En medio del parón de selecciones ha hablado desde la concentración con Portugal sobre la exigencia de darlo todo para poder ser titular.

«Siempre es duro porque todos queremos jugar. En mi carrera, siempre he estado acostumbrado a ser útil, a participar. Cuando no participo, obviamente es duro. El míster tiene 27 jugadores, y solo 11 pueden jugar a la vez. Es un trabajo bastante difícil elegir entre un equipo que tiene tanto talento. Lo que puedo garantizar por mi parte es que siempre daré lo mejor de mí y siempre estaré dispuesto a intentar mejorar y ayudar al equipo en lo que sea necesario. Ya sean 5, 10, 30 o 90 minutos. Quiero participar y sentirme útil», comentó.

Con 32 años, Bernardo Silva confiesa la importancia de dosificar a lo largo de la temporada para estar en el mejor estado posible para los partidos clave de la temporada: «Soy más conservador, más reflexivo, muy diferente de lo que era hace 10 años. Eso me ha llevado a otras posiciones, un poco más atrás en el mediocampo. Pero siempre estoy disponible para intentar ayudar a la Selección Nacional y a mi club en lo que el entrenador considere necesario. El entrenador tendrá que responder a esa pregunta. Creo que me ve como un 8, un 10, un enlace entre defensa y ataque. Y no tanto como un extremo. Ese equilibrio entre defensa y ataque, que hace transiciones, ayuda con la presión y la defensa atrás. El jugador que hace un poco de todo es lo que el entrenador espera de mí», concluyó.