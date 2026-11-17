Lucas Vázquez apura sus últimos días como futbolista en el Bayer Leverkusen y desde Alemania ha concedido una entrevista en la que ha querido salir en defensa de Vinicius. El ex capitán del Real Madrid ha dejado claro que el brasileño ha sido el mejor jugador en los últimos cuatro años en el Real Madrid e incluso ha tirado un dardo a la afición del Bernabéu por los pitos frecuentes en los últimos tiempos.

Vinicius fue protagonista del lunes después de reconocer desde Singapur su mal momento de forma y que este bajón se debe a la poca preparación del verano tras caer en el Mundial con Brasil y también a su proceso de renovación. «Todo eso puede haber afectado a mi inicio de temporada. Y la renovación, con tantos clubes interesados el verano pasado… Me sentí muy abrumado», reconoció en una rueda de prensa previa al partido ante Singapur que enfrentará a Brasil contra la selección local este martes.

Por ello fue cuestionado un Lucas Vázquez que ha querido salir en defensa del compañero con el que ganó dos Champions League en el Real Madrid. «Está en un momento donde se le critica todo, absolutamente todo. Yo conozco a Vinicius muy bien, tengo una grandísima relación con él. Hay pocos jugadores que sientan los colores del Madrid como lo siente él», afirmó el hoy futbolista del Bayer Leverkusen.

Lucas defiende a Vinicius

En una entrevista concedida a El Larguero de la SER, Lucas Vázquez también dejó claro que Vinicius «ha rendido de una manera espectacular y ha sido el jugador más importante de los últimos cuatro años en el Real Madrid». Lucas tampoco dudó de que el brasileño saldrá de su bache y volverá a ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

«Es difícil siempre mantener el mismo nivel futbolístico, pero yo no dudo de que Vini va a volver a ser un jugador referencia mundial, cien por cien. Porque lo conozco, sé lo que trabaja, sé cómo vive el fútbol, sé cómo se cuida y yo no tengo ninguna duda. Aparte de la mentalidad que tiene, que es un fuera de serie», opinó Lucas Vázquez sobre Vinicius.

Sobre las últimas críticas recibidas por Mbappé, Lucas Vázquez también volvió a poner el foco en la corriente de hate que impera hoy en día en el mundo. «Bueno, creo que hoy en día en el fútbol se critica mucho más de lo que los futbolistas se merecen. Y cuando juegas en el Real Madrid, más todavía. Pero creo que hay una tendencia bastante grande de que se está normalizando la crítica completamente. Muchas veces los jugadores no necesitan eso para rendir o no necesitan el continuo ‘hate’ para mejorar o lo que sea», dijo en su intervención.