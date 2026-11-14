Vinicius renace con Brasil

Un sensacional Vinicius no pudo evitar la derrota de una Brasil que sigue sin encontrar el camino con Ancelotti en el banquillo. Minutos sensacionales de la estrella del Real Madrid ante Japón (3-2) sin premio, pero que muestran la iniciativa de seguir mejorando y encontrar su ritmo.

El extremo fue el gran protagonista del duelo amistoso que se celebraba en Singapur la mañana del sábado 14 de noviembre. Partiendo en el once inicial, Vinicius tenía la oportunidad de probarse para ‘regresar’ de manera óptima al Real Madrid tras su sanción de cuatro partidos en el campeonato doméstico.

Suyos fueron los dos únicos tantos cariocas. Un oasis en el desierto que ya empieza a ser constante en la selección que dirige Carlo Ancelotti. Con su electricidad, desparpajo y un soberbio acierto de cara a portería, Vinicius mandó un mensaje claro: está de vuelta y quiere recuperar su mejor versión.

Con 2-0 en contra en el marcador, se inventó un gol (33′) a la altura de los más grandes. En la frontal, desde fuera del área, la clavó en la escuadra con toda su rabia. La impotencia acumulada de las últimas semanas salió a la luz con un ‘zapatazo’ inapelable para el portero Zion Suzuki.

Uno de los goles más espectaculares de su carrera para recortar distancias. Y el resto del espectáculo estaba por venir. Entendiéndose con Raphinha y Estevao en el ataque, y aprovechándose del buen hacer de Bruno Guimaraes, la bestia había comenzado a desatarse.

La expulsión del atacante azulgrana en el descanso le dio aún más galones, y fue capaz, por difícil que pareciera, de anotar un segundo gol (75′) a la altura del primero. Recibiendo en el borde del área, con el defensor encima y sin una vista clara de la portería, es capaz de sacar otro latigazo que va directo al palo.

La fuerza es tal que toca el poste contrario y entra, desatando el delirio de sus compañeros y de la grada. Fue amonestado con tarjeta amarilla en el 87′ junto a su compañero Endrick.

Dos goles que indican el hambre de un Vinicius que vuelve a lo grande. Las dudas externas han crecido con el paso de las semanas, pero el dos veces campeón de la Champions League quiere despejarlas con su mejor versión. No es tarea fácil, viendo el ‘núcleo’ que se ha creado y los resultados sin él.

Una mejoría necesaria para el Madrid

El propio Vinicius necesitaba estos minutos de efervescencia para volver a creer. Siendo uno de los mayores talentos del planeta, una estrella que define partidos con su calidad y electricidad, el Real Madrid toma buena nota de lo visto hoy en Singapur ante Japón.

Con Mourinho confiando en su liderazgo, el partido con Brasil invita a creer en una mejoría obligatoria para tener minutos. Vinicius acumula once partidos consecutivos sin marcar gol con el conjunto blanco. Tan solo ha anotado uno con el Madrid en lo que va de temporada (26 de agosto ante la Real Sociedad), y las oportunidades no son infinitas.

Su expulsión ante el Villarreal y posterior sanción de cuatro partidos abrieron un paraje hasta ahora inóspito en el club blanco. Con Diomande y Güler haciéndose inamovibles en las bandas, el regreso del brasileño puede ser una noticia más que positiva para la racha de victorias.

En el periplo en el dique seco por su sanción, no vio puerta ante Leipzig ni AEK, y el murmullo en el Bernabéu crecía cuando tocaba el balón. Los dos golazos ante Japón buscan sentar un nuevo precedente. Un borrón y cuenta nueva que traiga de vuelta a una de las mayores estrellas del fútbol mundial.