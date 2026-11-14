Brasil repite otro bochorno perdiendo contra Japón pese al partidazo de Vinicius

Brasil está hundida. La selección de Carlo Ancelotti volvió a firmar otro partido bochornoso tras perder un partido amistoso contra Japón (3-2), en el que los cariocas mostraron su peor cara ante un rival inferior con estrellas de talla mundial. A pesar de que Vinicius apareció en una resurrección con un doblete en busca de la épica, un gol nipón en el tiempo de descuento enterró a la pentacampeona del mundo y sumiéndola en una crisis que tambalea el proyecto y la continuidad del entrenador italiano.

Y es que Japón jugó como una venganza personal después de que los eliminaran en los octavos del pasado Mundial. El partido tuvo de todo: errores defensivos, golazos, una remontada que parecía consumada y otra tragedia para Ancelotti. Una canarinha que volvió a mostrar dificultades para encontrar el rumbo y consumar la quinta derrota al frente del combinado brasileño. El partido comenzó con una Brasil que quería llevar la iniciativa, con Estevao como el más activo en los primeros compases. Pero las costuras se notaron cuando los asiáticos dieron el primer golpe.

A los 15 minutos, un error en la salida de balón de Brasil permitió a Take Kubo recibir un pase en profundidad para batir a Morisco con un disparo raso al primer palo. Los brasileños reclamaron una posible falta previa a la acción, pero el colegiado dio validez al tanto. La sorpresa empezaba a tomar forma en Singapur. Pero Brasil todavía no había asimilado el primer tanto cuando recibió el segundo. En el minuto 20, Nakamura aprovechó otro desajuste defensivo para controlar dentro del área y superar al guardameta brasileño con un disparo al palo corto. Dos errores, dos goles y una imagen muy preocupante para el equipo de Ancelotti, incapaz de reaccionar ante el orden y la eficacia japonesa. Incluso Maeda pudo ampliar la ventaja poco después, pero Morisco salvó el mano a mano y el delantero no acertó a aprovechar el rechace.

Vinicius apareció con Brasil

La Canarinha estaba completamente desdibujada. Ni Vinicius ni Raphinha conseguían encontrar continuidad en sus intervenciones y el centro del campo tampoco lograba hacerse con el control del encuentro. Japón había encontrado la manera de neutralizar las principales armas ofensivas de su rival y amenazaba con hacer todavía más daño.

Pero Brasil tiene talento suficiente para cambiar un partido en una acción. Y ahí apareció Vinicius. El madridista, que atravesaba un momento complicado por las críticas recibidas y la sanción que todavía arrastraba en su club, encontró la respuesta perfecta en el minuto 33. Recibió fuera del área y soltó un auténtico misil con la zurda que se coló por toda la escuadra. Un gol espectacular que devolvía la esperanza a los brasileños y reivindicaba al atacante del Real Madrid en un momento especialmente oportuno.

El tanto cambió el escenario. Brasil comenzó a tener más posesión, adelantó sus líneas y encerró progresivamente a Japón en su propio campo. Antes del descanso, Raphinha reclamó un posible penalti tras caer dentro del área, una acción que provocó las protestas de Ancelotti y sus jugadores, aunque el árbitro no consideró que hubiera motivos suficientes para señalar la pena máxima. Tras el paso por vestuarios, Brasil salió con otra actitud. Raphinha tuvo una buena oportunidad en el minuto 48, pero Suzuki respondió con una intervención que evitó el empate. Los de Ancelotti querían borrar la mala imagen de la primera media hora y comenzaron a buscar con más insistencia la portería japonesa.

La entrada de Endrick terminó de agitar el ataque brasileño. El delantero del Real Madrid saltó al campo con ganas de reivindicarse y estuvo muy cerca de conseguirlo en el minuto 79, cuando conectó un potente disparo que terminó estrellándose contra el palo. Brasil estaba cada vez más volcada y Japón comenzaba a sufrir para contener las acometidas de su rival.

El empate llegó en el minuto 75, con otro golazo de Vinicius. Tras un saque de esquina, el atacante recibió en una posición favorable, trazó una diagonal y, esta vez con la derecha, soltó un disparo potentísimo al palo largo que superó a Suzuki. Dos disparos desde fuera del área, dos golazos y una actuación decisiva del madridista para devolver a Brasil a un partido que parecía perdido. Todo apuntaba a que los de Ancelotti podían completar una reacción de enorme mérito.

Japón hunde a Ancelotti

Cuando el empate parecía definitivo, Japón encontró petróleo en otro error defensivo brasileño. En el minuto 91, Sakamoto aprovechó la desorganización de la zaga rival para marcar el 3-2 y devolver la ventaja a los nipones. Brasil protestó una posible falta previa a la jugada, pero el colegiado mantuvo su decisión y el tanto terminó subiendo al marcador después de una breve revisión.

La reacción brasileña fue inmediata y desproporcionada. Ancelotti mostró su tremendo enfado con el cuarto árbitro y Raphinha se sumó a las protestas. La tensión fue creciendo hasta que ambos terminaron expulsados con roja directa en el minuto 92. Un desenlace especialmente amargo para una Brasil que había conseguido levantarse de un 2-0 y que, cuando parecía tener el partido encarrilado, volvió a tropezar con sus propios errores.