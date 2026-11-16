Tranquilidad con Bernardo y espera con Tchouaméni

Tranquilidad con Bernardo Silva en el Real Madrid. El portugués ha descansado por precaución y estará listo para el partido del sábado ante el Celta de Vigo. En Valdebebas cuentan con él para la vuelta de la Liga en una semana en la que José Mourinho irá recuperando efectivos a medida que regresen los internacionales.

Bernardo tiene por delante varios días para preparar la cita. El cuerpo técnico ha optado por darle descanso y la previsión es que el portugués llegue en condiciones al fin de semana. Mourinho podrá contar así con una de sus piezas habituales en el centro del campo tras el parón.

Pendientes de Tchouaméni

La duda está en Aurélien Tchouaméni. El francés sigue recuperándose de las molestias en la ingle derecha que le obligaron a abandonar la concentración de su selección. Su evolución a lo largo de la semana marcará si puede llegar al sábado y el cuerpo técnico irá valorando su disponibilidad con el paso de los días.

El Real Madrid recuperará a sus internacionales de forma escalonada. Cada jugador se incorporará en función de cuándo regrese y del descanso que le corresponda. El goteo se prolongará hasta el mismo jueves por la mañana, por lo que Mourinho tendrá que esperar hasta entonces para trabajar con todos los internacionales de vuelta.