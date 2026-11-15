El Real Madrid sigue sin perder en la Liga Endesa tras otro gran triunfo al Baskonia

El Real Madrid consolidó su buena racha este domingo en el Buesa Arena al superar cómodamente (84-98) a un Kosner Baskonia insuficiente. El equipo vasco no supo mantener el aguante de la primera parte ante el conjunto blanco, que sigue invicto en la Liga Endesa.

Los locales comenzaron con acierto, con un Chris Duarte que encadenó con tres triples consecutivos, marcando un buen inicio anotador. Theo Maledon y Tim Luwawu-Cabarrot dieron un paso al frente gestionando el juego del equipo, dándole la vuelta al marcador.

Rolands Smits y Kobi Simmons cometieron dos faltas personales que desordenaron la rotación del equipo de Velimir Perasovic, provocando mucho sufrimiento en la defensa del uno contra uno. Esto provocó que el Baskonia fuera por detrás, 21-24, tras el primer cuarto.

Los azulgranas intentaron mantener el ritmo físico del equipo madrileño, que seguía sumando puntos. Los vascos pudieron mantener las diferencias por una buena gestión del balón, pero Damian Jones volvió a alejar al Real Madrid con cinco puntos consecutivos. El enfrentamiento individual seguía siendo la mejor arma de los de Pedro Martínez, que se fueron por delante con un 39-47, viendo cómo el partido se les iba poniendo de cara.

Maledon terminó de instaurar la comodidad en los blancos con 12 puntos prácticamente consecutivos en cuatro minutos, logrando dinamitar la defensa del Baskonia. El Real Madrid vivió con tranquilidad, con diferencias por encima de los diez puntos. A los de Perasovic les faltó fortaleza defensiva, logrando reducir el cansancio con la puesta a punto de las nuevas incorporaciones, Rolands Smits y Kenan Kamenjas, que demostraron lo que son capaces de aportar al conjunto vasco.

El último asalto arrancó con un resultado cómodo para los de Pedro Martínez (58-76), que mantuvieron la renta con un intercambio de canastas que les permitió mantener la ventaja sin grandes dificultades. Aunque los baskonistas lograron maquillar el choque, que se cerró con un 84-98, el Real Madrid se marchó del Buesa Arena con una victoria que perpetúa su invicto.