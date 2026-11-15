No jugará ante Gales

Bernardo Silva se lesiona con Portugal y enciende las alarmas en el Real Madrid

El centrocampista acabó con molestias tras el partido contra Dinamarca

Bernado Silva ha regresado a Madrid para hacerse pruebas médicas

El Bernabéu toma ventaja para la final del Mundial 2030 y deja atrás al Camp Nou

Bernardo Silva se lesiona con Portugal y enciende las alarmas en el Real Madrid
Bernardo Silva en un partido con Portugal. (Getty)

Bernardo Silva regresa tocado al Real Madrid. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) comunicó que el centrocampista está tocado después del partido contra Dinamarca y se quedó fuera de la convocatoria para el partido contra Gales. El luso volverá a Valdebebas para pasar por pruebas médicas y conocer el alcance de esas molestias y de si existe lesión. De nuevo, el virus FIFA ataca en el conjunto blanco y deja a Mourinho muy pendiente del estado de un jugador clave en el vestuario.

A pesar de que no había sido titular en el homenaje a Cristiano Ronaldo, el mediocampista entró para jugar los últimos 10 minutos. En ese tiempo pudo marcar el único gol de Portugal y maquillar la goleada danesa. Sin embargo, las alarmas saltaron cuando se vio a Bernardo Silva realizando ejercicios en el césped. «Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y declarado no apto por la Dirección de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​y también fue liberado», emitió el comunicado esta misma mañana.

Es por ello que Bernardo Silva regresará a España para ponerse en manos de los servicios médicos del Real Madrid y comenzar la recuperación de cara al partido del próximo sábado contra el Celta en el Santiago Bernabéu. El portugués había enlazado varias titularidades en el equipo de José Mourinho y horas antes del partido con su selección había mostrado su felicidad por volver a sentirse importante:  «Puedo garantizar por mi parte que siempre daré lo mejor de mí y siempre estaré dispuesto a intentar mejorar y ayudar al equipo en lo que sea necesario. Ya sean 5, 10, 30 o 90 minutos. Quiero participar y sentirme útil. Creo que me ve como un 8, un 10, un enlace entre defensa y ataque. Y no tanto como un extremo. Ese equilibrio entre defensa y ataque, que hace transiciones, ayuda con la presión y la defensa atrás. El jugador que hace un poco de todo es lo que el entrenador espera de mí», dijo.

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