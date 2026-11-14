El adiós a una leyenda: Portugal se despide de Cristiano Ronaldo con el ‘7’ como protagonista

Cristiano Ronaldo es el jugador más importante de la historia de Portugal y la selección tenía que estar a la altura para despedirle. El jugador anunció su retirada definitiva el pasado 5 de noviembre y el equipo ha decidido homenajearle en el inicio del encuentro de Nations League de este sábado ante Dinamarca. Todos los jugadores y los niños del túnel de vestuarios han lucido el dorsal siete, que además estaba personalizado para reconocer su legado.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha querido que la marca personal del atacante se quede presente en la camiseta. Para ello, han confirmado un cambio estético: «A partir del partido de hoy contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Naciones, la camiseta número 7 de la Selección Nacional, que perteneció a Cristiano Ronaldo durante tantos años, tendrá un diseño gráfico diferente, con un número 7 distinto. Esta es otra forma más de inmortalizar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa».

Los lusos no han querido fallar en los detalles y la camiseta de todos los jugadores tenía un parche de «POR7UGAL». Se espera que el minuto siete de encuentro se convierta en una gran ovación para el ex del Real Madrid, que se despidió con un mensaje muy claro: «Portugal estará siempre en mí. A los portugueses. Ha llegado el momento de colgar el número 7 de nuestra selección nacional».

Ronaldo ha dejado una huella imborrable en su selección. El futbolista ha sido internacional 23 años, con 234 partidos y 146 goles. Además, fue clave para ganar la Eurocopa de 2016 y las Nations League de 2019 y 2025. La FPF no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle todos sus servicios en el Estadio Municipal de Braga.

El homenaje de Cristiano que va más allá

El astro portugués está siendo respetado al máximo en todos los aspectos. La Federación ha tomado la decisión de no asignar a otro futbolista la habitación que Cristiano ocupaba habitualmente en la Casa dos Atletas, el complejo de concentración de la selección.