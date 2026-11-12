España gana sin brillo en Praga y se juega el liderato con Inglaterra

España ganó en Praga con más oficio que brillo. El equipo de Luis de la Fuente tuvo el balón, pero lo movió con poca velocidad ante una República Checa que juntó las líneas y apenas concedió espacios por fuera. Sin Lamine Yamal ni Nico Williams, a la Selección le faltó desborde para abrir la defensa de Santi Denia. La ventaja llegó desde los once metros. Álex Baena transformó con calma el penalti por mano de Ambros y puso por delante a España, que también mandó dos balones a la madera antes del descanso.

La segunda parte obligó a los de De la Fuente a defender su ventaja. A Yeremy Pino le anularon un gol por fuera de juego y los checos rozaron el empate con un cabezazo de Hložek al larguero. La reacción local se frenó en el minuto 71, cuando el VAR intervino y Krejčí vio la roja por derribar a Roberto Fernández. Con uno más, España recuperó el control, mantuvo la portería a cero, Pubill sentenció y se llevó tres puntos que le permiten llegar al Metropolitano con pleno de victorias y el liderato en sus manos ante Inglaterra.

Baena asume galones

Álex Baena fue uno de los grandes protagonistas de España ante la República Checa. El futbolista del Atlético de Madrid aprovechó la oportunidad que le dio Luis de la Fuente para reivindicarse con una actuación muy completa desde el costado izquierdo. Participativo, preciso y con personalidad, el atacante asumió responsabilidades en la creación del juego y terminó encontrando el premio del gol. Fue el encargado de transformar el penalti señalado por una mano de Lukáš Ambros tras la revisión del VAR, adelantando a la selección española con un disparo potente y ajustado al palo izquierdo de la portería defendida por Matěj Kovář.

Baena fue mucho más que su gol. El internacional español se convirtió en una de las principales vías de ataque de la selección, asociándose constantemente con Fermín López y Marc Cucurella para generar superioridades por la izquierda. También asumió el protagonismo en las acciones a balón parado, siendo el encargado de ejecutar los saques de esquina. De sus botas nacieron dos de las ocasiones más peligrosas del primer tiempo, con un cabezazo de Dean Huijsen y un remate de Pau Cubarsí que terminó estrellándose en el palo. Además, destacó por su precisión en la circulación, completando 30 de los 32 pases que intentó antes del descanso, con un 93,8% de acierto.

El partido de Baena fue una demostración de personalidad y calidad en una selección española en la que la competencia es máxima. El futbolista rojiblanco respondió a la confianza de Luis de la Fuente con una actuación que combinó trabajo colectivo, criterio con el balón y capacidad para aparecer en los momentos importantes. Su movilidad entre líneas, su entendimiento con los compañeros y su protagonismo ofensivo le permitieron convertirse en una de las referencias del ataque español en Praga. Una actuación con la que volvió a presentar su candidatura para tener un papel importante en los planes del seleccionador.

Qué siga la racha

España logró en Praga su partido número 43 sin perder entre oficiales y amistosos. Tras ganar a la República Checa, amplía una racha que comenzó con el 3-3 frente a Brasil en el Bernabéu, cuatro días después de caer ante Colombia en Londres en marzo de 2024. Desde entonces, la selección ha superado los 37 encuentros que encadenó la Italia de Mancini y tendrá ante Inglaterra la oportunidad de cerrar el año con 44 partidos invicta.

La cuenta sube a 44 si sólo se tienen en cuenta los partidos de competición oficial. La derrota ante Colombia fue en un amistoso y el último tropiezo oficial de España se remonta al 2-0 ante Escocia en marzo de 2023. La racha arrancó con la victoria frente a Italia en la fase final de la Liga de Naciones de aquel año y ha sobrevivido a una Eurocopa y un Mundial.

Un récord mundial

Fabián Ruiz se fue de Praga con 53 partidos sin perder con la selección española desde su debut en junio de 2019. El centrocampista del PSG sumaba 36 victorias y 16 empates, entre ellos el de la final de la Liga de Naciones de 2025, que España perdió en la tanda de penaltis. El andaluz ya había dejado atrás los 49 encuentros que encadenó Garrincha sin perder desde su estreno con Brasil. Con el 0-1 ante la República Checa en el minuto 68, estaba en camino de elevar su récord a 53.

El Metroplitano decidirá

España ganó en Praga a la República Checa e Inglaterra hizo lo propio ante Croacia. Los dos resultados dejan el liderato del grupo A3 de la Nations League pendiente de lo que ocurra este domingo en el Metropolitano (20:45 horas). Los de Luis de la Fuente llegan con pleno de victorias y 15 puntos, tres más que los ingleses. Ambas selecciones tienen asegurado el pase a cuartos de final y se jugarán en Madrid quién acaba primera.

A España le basta un empate para asegurar el liderato, mientras que Inglaterra está obligada a ganar para tener opciones de arrebatárselo. El 2-3 de la primera vuelta en Wembley le dio a la selección la ventaja con la que afronta el último partido de la fase de grupos. Ahora puede cerrar el trabajo en casa y, si vuelve a ganar a los ingleses, firmar un pleno de 18 puntos.

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