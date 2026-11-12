Codillo checo: Ambros controla el balón con el brazo y provoca el penalti más absurdo del año para España

Ambros ha protagonizado uno de los penaltis más tontos del año. El jugador de la República Checa controló un balón llovido del cielo con el brazo en el área, provocando un penalti con el que España se adelantó. El balón le golpeó cerca del codo y el centrocampista checo se valió de ese toque para amortiguar el esférico y despejar. Un movimiento que pasó desapercibido en el césped pero que el VAR sí que vio. Tras verlo en el monitor, el montenegrino Nikola Dabanovic no lo dudó y pitó la pena máxima. Baena no perdonaría.

La acción pasó desapercibida y, de hecho, Fabián, que estaba delante de la jugada, ni siquiera reclamó penalti. El balón salió por la banda y, cuando iba Cucurella a sacar, el árbitro se lo impidió. Le solicitó que no lo hiciera en ese momento y, tras varios minutos de consulta, acudió a ver la acción en el monitor. Tras verla, hubo pocas dudas.

El penalti es de lo más absurdo, pero fue claro. Un error de cálculo de Ambros, que midió mal y acabó, con su brazo separado impactando con el balón en el área. La altura a la que le pegó no deja lugar a dudas, puesto que le golpeó justo entre donde termina la manga de la camiseta y el codo. Además, se la acomodó para controlarla.