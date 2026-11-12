Los aficionados españoles que apoyaron a la Selección en Praga, para el partido ante la República Checa de la Liga de las Naciones, no se olvidaron de Ceuta cuando ya han pasado más de 100 días de la invasión. Con gritos de «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!», estos hinchas, agrupados en el grupo Furia Española, apoyaron a la ciudad española tras la invasión por parte de miles de marroquíes a finales del mes de julio.

España juega ante la República Checa el quinto partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones en Praga y cientos de aficionados han acompañado al equipo entrenado por Luis de la Fuente en la capital checa. Además de banderas españolas, también hubo símbolos de regiones de nuestro país, entre ellos la bandera de la Ciudad Autónoma de Ceuta.