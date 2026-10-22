Alejandro Ramírez: «Ceuta no es capaz a día de hoy de autogestionar todos sus residuos»

Alejandro Ramírez, vicepresidente primero del Gobierno de Ceuta y consejero de Medio Ambiente, ha trazado este jueves en el Loom Salamanca de Madrid un retrato demoledor de la situación que vive la ciudad autónoma. Fue durante la V Jornada OKGreen, bajo el lema Transición, competitividad y un futuro más sostenible. Ha hablado de una ciudad sitiada por campamentos, con su economía hundida y sus servicios básicos al límite tras la invasión del pasado verano.

Ramírez ha comenzado agradeciendo a OKDIARIO su cobertura, porque el periódico «ha estado desde el primer momento en nuestra ciudad, dando voz a los ceutíes, a los empresarios». A su juicio, esa cobertura muestra «la realidad que otros quieren esconder».

De «violación de la integridad territorial» a «crisis humanitaria»

El consejero ha recordado que las personas que entraron en Ceuta superan ya las 100.000. Para dimensionarlo, ha propuesto una comparación: «Si eso lo extrapolamos a Madrid, es como si en 24 horas hubieran entrado cuatro millones de personas deambulando por las calles sin saber quiénes son».

Ramírez ha subrayado el giro del Ejecutivo central. Pedro Sánchez calificó inicialmente los hechos de violación de la integridad territorial de España. Durante los tres primeros días hubo devoluciones en grupo, pero después el discurso cambió a «crisis humanitaria» y se pasó a aplicar la Ley de Extranjería por procedimientos ordinarios. Según Ramírez, el resultado es que «no se ha producido ni una sola devolución por estos procedimientos ordinarios». Los únicos que han salido lo han hecho voluntariamente, «andando», por «una puerta trasera que está abierta» hacia Marruecos.

Ha añadido que hoy quedarán en la ciudad entre 15.000 y 16.000 personas, aunque ni siquiera el Gobierno ceutí conoce la cifra exacta. «Nos cruzamos con grupos de inmigrantes sin conocer qué hacen en Ceuta, qué habían hecho antes, si tienen delitos en su país de origen. No conocemos nada», ha lamentado. Ha descrito una sensación de inseguridad que «ha cambiado el hábito diario de la ciudad».

Ramírez ha calificado lo ocurrido como el hecho más grave en materia de seguridad que se recuerda en democracia. También ha denunciado una «sensación de abandono por parte del Gobierno central», que no aplicó medidas extraordinarias. Hoy Ceuta está rodeada por siete u ocho campamentos con miles de inmigrantes en régimen abierto. Otros miles malviven en pisos, en pateras o en asentamientos en los montes. Ha calificado la situación de «totalmente insostenible». También ha advertido de que fondos y ayudas no bastan: «Lo que queremos es que se devuelvan todas estas personas y que Ceuta vuelva a la normalidad».

75 millones en pérdidas y el turismo, un 90% abajo

El impacto económico es devastador. Según datos de la Cámara de Comercio de septiembre, las pérdidas directas ascienden ya a 75 millones de euros. El turismo ha caído un 90% y los hoteles están ocupados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ramírez ha recordado que la ciudad ya se recuperó de la crisis de 2021 con un modelo económico volcado en las nuevas tecnologías, la economía verde y el turismo. Ese esfuerzo ha quedado de nuevo en entredicho.

Ha explicado que la vulnerabilidad de Ceuta es estructural. La ciudad tiene 84.000 habitantes en 19 kilómetros cuadrados y el 60% del suelo depende del Estado, lo que obliga a una enorme dependencia de Madrid. Por eso, si el Estado no responde, la situación se agrava.

Residuos y agua, al límite

En el plano ambiental, el consejero ha aportado cifras concretas. Solo en agosto, el exceso de residuos sólidos urbanos alcanzó las 9.000 toneladas. Ceuta genera una media de 38.000 toneladas al año, de modo que ese exceso supuso entre un 25% y un 30% del total anual. En otros tipos de residuos, el exceso llegó a 11.000 toneladas, cerca del 30% anual.

El dato más revelador, según Ramírez, es el del agua. La demanda habitual de 20.000 metros cúbicos diarios ha subido a 24.000 desde el primer día de la invasión, un 20% más. Ha explicado que esa cifra equivale a una población adicional de entre 18.000 y 20.000 personas.

La ciudad ha resistido gracias a su capacidad de producción, que llega a 55.000 metros cúbicos diarios entre la desaladora y la ETAP, que trata el agua de los dos embalses. Esa redundancia ha sido valorada en los comités de Seguridad Nacional, en los que participan todos los ministerios y el CNI. Allí el agua figura como la principal instalación crítica de la ciudad.

Retos de futuro y el apagón de este miércoles

Ramírez ha avanzado que el Gobierno ceutí estudia un complejo medioambiental con planta de valorización energética, posiblemente de incineración, para que la ciudad sea autosuficiente en residuos. Hoy Ceuta los envía a la Península por barco con un coste de 4,4 millones de euros anuales. También ha mencionado otros proyectos: integrar la ETAP en la desaladora para reducir costes energéticos y ampliar el uso de agua regenerada para riego.

En materia energética, ha destacado el cable submarino que conecta Ceuta con la Península desde hace aproximadamente un mes. Se trata de una inversión de unos 330 millones de euros. Ramírez le atribuye un valor geopolítico como «cordón umbilical» que acerca la ciudad a Europa frente a Marruecos.

Ramírez también se ha referido al apagón total de la víspera, de unos 30 minutos. Según ha explicado, una oscilación en la subestación de Algeciras hizo que los generadores de respaldo de la central de Endesa, en lugar de entrar en funcionamiento, tumbaran todo el sistema. La eléctrica analiza lo ocurrido para que no se repita.

«Ceuta no se vende»

El consejero ha invitado a empresas del sector a invertir en la ciudad, porque «invertir en Ceuta es invertir por España». Ha cerrado su intervención con el lema que el presidente Juan Jesús Vivas repite y que se escuchó en campos de fútbol y manifestaciones de toda España el Día de Ceuta, el 2 de septiembre: «Ceuta se defiende, Ceuta no se vende, Ceuta es España».