Llegaron escapadas de granjas peleteras, soltadas en ríos y marismas, plantadas como adorno en parques y jardines o escondidas entre mercancías y barcos. Hoy, la mayoría de las especies invasoras más peligrosas para la Unión Europea sigue ganando terreno en la península ibérica, y lo hace sin señales claras de freno.

Así lo concluye un estudio de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), publicado en la revista Ecological Informatics, que ha medido la expansión de 39 especies exóticas invasoras de preocupación para la UE durante los últimos 75 años. De todas ellas, sólo 11 parecen haber estabilizado su avance.

Se trata de la primera medición comparable, a escala peninsular, de todas estas especies. La firma como primer autor Ismael Soto, investigador de la EBD-CSIC y de la Universidad de Bohemia del Sur (República Checa), junto a Ana Novoa (EEZA-CSIC), Virgilio Hermoso y Francisco J.

Una radiografía de 75 años

Para trazar ese mapa, el equipo reunió más de 150.000 registros de presencia de GBIF, la plataforma internacional de datos sobre biodiversidad, y los completó con observaciones validadas por especialistas. Cada registro es un punto en el mapa: una especie vista en un lugar y en un momento concretos.

El reto era separar la expansión real del simple aumento de observaciones. Los registros no han crecido igual en todas las épocas ni en todos los territorios, en parte por el auge de plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist o Pl@ntNet. Por eso, los autores aplicaron una corrección estadística para reducir ese sesgo.

Con los datos depurados, midieron cinco indicadores: el área ocupada, el número de celdas geográficas colonizadas, la distancia máxima entre poblaciones, la velocidad de avance y el desplazamiento del centro geográfico de cada especie. Juntos, permiten saber en qué fase de la invasión se encuentra cada una.

Expansión estabilizada

Entre las 11 especies que ya no colonizan nuevos territorios figura el visón americano (Neogale vison), un mustélido escapado de granjas peleteras que se ha convertido en una gran amenaza para la fauna autóctona, en especial para el visón europeo, uno de los mamíferos más amenazados del continente.

También ha estabilizado su distribución la perca sol (Lepomis gibbosus), un pequeño pez de colores vivos originario de Norteamérica que compite con los peces autóctonos en ríos, embalses y lagunas.

El tercer caso destacado es la malvasía canela (Oxyura jamaicensis), un pato zambullidor cuya principal amenaza es la hibridación con otras especies, como la malvasía cabeciblanca autóctona. Que estas invasoras hayan dejado de expandirse no significa que dejen de causar daños donde están.

En pleno punto de inflexión

Otro grupo vive un punto de inflexión: su avance cambia de ritmo, pero aún no se ha estabilizado. Lo encabeza el árbol del cielo o ailanto (Ailanthus altissima), originario de China, que ocupa más de 150.000 km² en España, casi el 30% del territorio y la mayor superficie de todo el estudio.

Le sigue el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), con unos 115.000 km². Introducido en los años setenta con fines comerciales, es portador de la afanomicosis, una enfermedad letal para el cangrejo de río autóctono, que hoy sobrevive refugiado en los tramos altos de muchas cuencas.

Completa este grupo la avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax), con en torno a 50.000 km². Detectada por primera vez en el norte de España en 2010, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los apicultores, porque caza abejas de la miel a la entrada de las colmenas.

Más de 500 kilómetros al año

Si hay una especie que encarna la velocidad de estas invasiones, es el alga asiática (Rugulopteryx okamurae). Detectada por primera vez en el estrecho de Gibraltar en 2015, es la especie que más rápido se expande de todo el estudio, con más de 500 kilómetros al año.

Originaria del Pacífico noroccidental, esta alga parda tapiza los fondos rocosos y se desprende en enormes masas que acaban en las playas. En Tarifa (Cádiz) se han llegado a retirar 11.000 toneladas en un solo verano. Además, se adhiere a las redes de pesca y dificulta la captura.

Tras ella, dos plantas ligadas al agua superan los 100 kilómetros anuales: la Impatiens glandulifera, nativa del Himalaya, y la Ludwigia peploides, conocida como duraznillo de agua, capaz de formar densas alfombras vegetales en canales, ríos y humedales.

Un problema que cuesta millones

La expansión de estas especies no es sólo un problema ecológico. Según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el coste mundial de las especies exóticas invasoras superó en 2019 los 423.000 millones de dólares anuales, unos 375.000 millones de euros al cambio actual.

Ese gasto se ha multiplicado al menos por cuatro cada década desde 1970. En España, el análisis de la base de datos InvaCost presentado por Elena Angulo (EBD-CSIC) y la propia Ana Novoa cifró en 232 millones de euros los costes documentados entre 1997 y 2022. La mayor parte se destinó a controlar y erradicar poblaciones ya asentadas.

Para atajar el problema, la UE aprobó el Reglamento 1143/2014, que creó una lista de especies exóticas invasoras de preocupación para la Unión. Las especies incluidas no pueden introducirse, criarse, venderse ni liberarse en el medio natural. Tras su última actualización, en 2025, la lista reúne 114 especies.

Una hoja de ruta por fases

Más allá del diagnóstico, el estudio propone adaptar la respuesta a la fase en la que se encuentra cada invasión. Para las especies en establecimiento inicial, la receta pasa por la detección temprana y la erradicación, en la fase en la que eliminar una población todavía resulta viable.

Cuando la especie está en expansión activa, como ocurre con el alga asiática, la prioridad son las medidas de contención que eviten que siga ganando territorio. Y en las que han alcanzado una distribución saturada, el objetivo pasa a ser mitigar sus impactos sobre los ecosistemas.

Para Soto, estos resultados ofrecen una guía nítida para gestionar las invasiones biológicas. Dicho de otro modo, no todas las especies exigen la misma respuesta, y acertar con la estrategia permite concentrar los recursos allí donde más rinden.

Ríos sin fronteras

El estudio pone el foco en otro frente: la coordinación entre España y Portugal. Muchas de estas especies se desplazan por cuencas compartidas, y buena parte de los grandes ríos ibéricos, como el Tajo, el Duero o el Guadiana, nacen en España y desembocan en Portugal o en la frontera.

Por eso, los autores defienden que la prevención, la vigilancia y el control se planteen con una perspectiva transfronteriza. De poco sirve frenar a una especie a un lado de la raya si al otro sigue avanzando sin control.

Los indicadores del trabajo permiten, además, priorizar la vigilancia en los puntos más sensibles: puertos, cuencas compartidas y corredores de transporte, las grandes puertas de entrada y las autopistas por las que se dispersan las especies invasoras.

La ciencia ciudadana, aliada

El estudio deja también una paradoja. Las plataformas de ciencia ciudadana que obligaron a corregir los datos son, a la vez, una herramienta valiosa para detectar invasoras. Cada foto que un excursionista o un pescador sube a iNaturalist o Pl@ntNet puede acabar convertida en un registro útil para los científicos.

La prevención empieza también en casa. Los expertos recuerdan que no se deben liberar mascotas exóticas en la naturaleza, abandonar restos de poda o de jardín en el campo ni comprar animales o plantas foráneas sin garantías sobre su origen y su comportamiento.

Para pescadores y aficionados a los deportes acuáticos, limpiar y secar equipos, aparejos y embarcaciones antes de cambiar de río o de embalse es un gesto sencillo que reduce el riesgo de trasladar especies de una cuenca a otra sin saberlo.

Próximos pasos

El marco desarrollado por los investigadores no se limita a la península: puede aplicarse a otras regiones y a otros listados de especies, lo que lo convierte en una herramienta útil para cualquier administración que deba decidir dónde concentrar unos recursos siempre limitados.

Los próximos pasos del equipo pasan por ampliar el análisis a especies invasoras de llegada más reciente y por evaluar la eficacia de las medidas de control que ya están en marcha. Es decir, comprobar hacia dónde avanzan y, también, si lo que se hace para frenarlas funciona.

El mensaje de fondo combina urgencia y margen de maniobra. Soto advierte de que la ventana para prevenir nuevas colonizaciones «se va cerrando año tras año», aunque todavía hay tiempo para actuar.